Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Zimní provoz auta
Ať už jezdíte vlastním vozem, nebo vůz řešíte přes autopůjčku či leasing, pravidelný zimní servis by měl být samozřejmostí pro každého řidiče. Právě v zimě se totiž nejrychleji projeví slabé brzdy, špatné pneumatiky nebo zanedbaná údržba. Kontrola auta před prvními mrazy je vždy levnější než řešení následků na kluzké silnici.
Pokud je váš současný vůz už na hraně zimní spolehlivosti, může být rozumné zvážit novější model — u firem i jednotlivců s financováním může pomoci leasing na auto nebo úvěr na auto od ověřené společnosti (například Raiffeisen - Leasing), díky čemuž můžete lépe naplánovat náklady.
Jak správně přezout pneumatiky: Rozdíl mezi zimními a celoročními
Zimní pneumatiky mají měkčí směs a hlubší dezén, který si zachovává přilnavost i pod 7 °C. Oproti nim celoroční pneumatiky představují kompromis – mohou fungovat ve městě, ale na sněhu a ledu zaostávají.
Praktická doporučení:
- zimní pneumatiky nazujte nejpozději při poklesu teplot pod 7 °C,
- hloubka dezénu by měla být minimálně 4 mm,
- všechny čtyři pneumatiky musí být stejného typu.
Tlak v pneumatikách při mrazivých teplotách
S klesající teplotou klesá i tlak v pneumatikách – zhruba o 0,1 baru na každých 10 °C. Podhuštěné pneumatiky zhoršují ovladatelnost a prodlužují brzdnou dráhu. Tlak kontrolujte ideálně ráno za studena a řiďte se doporučenými hodnotami výrobce.
Kontrola brzd, ABS a asistenčních systémů
Na zmrzlé vozovce hrají klíčovou roli brzdy a elektronické asistenční systémy. ABS, ESP a trakční kontrola musí reagovat rychle a bezchybně. Pokud při brzdění cítíte vibrace, pískání nebo nepravidelný účinek, servis neodkládejte.
Kapaliny v autě – nemrznoucí směs a ostřikovače
Nemrznoucí kapalina v chladicím systému by měla odolat alespoň −30 °C. Stejně důležité jsou zimní kapaliny do ostřikovačů, které nezamrzají a odstraňují sůl z čelního skla. Nezapomeňte ani na stav motorového oleje, který musí v mrazu zajistit snadné starty.
Jak předejít zamrznutí dveří, zámků nebo skel?
Zamrzlé dveře dokážou zkazit ráno během pár sekund. Těsnění pravidelně ošetřujte silikonovým přípravkem, mějte po ruce rozmrazovač zámků a skla udržujte čistá. Parkování pod střechou nebo použití ochranné fólie na čelní sklo výrazně ušetří přípravu na cestu.
Co dělat při smyku na zmrzlé vozovce
Při smyku je zásadní zachovat klid. Sešlápnutí spojky (u manuálu) nebo uvolnění plynu pomůže stabilizaci. Volant vždy natáčejte ve směru smyku a prudké brzdění nechte na ABS. Nejlepší obranou ale zůstává plynulá jízda a dostatečný odstup.
Zimní kontrola jako základ bezpečné jízdy
Dobře připravené auto je v zimě otázkou bezpečnosti, ne komfortu. Pneumatiky, brzdy, kapaliny i prevence zamrzání tvoří základ, který se vyplatí nepodceňovat. Pravidelná kontrola a včasná údržba vám mohou ušetřit mnoho starostí i nákladů.