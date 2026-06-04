Krtek obecný je v českém prostředí vnímán rozporuplně. Zatímco biologové jej vyzdvihují jako užitečného hmyzožravce a indikátora kvalitní půdy, zahrádkáři v něm vidí nepřítele číslo jedna. Největší rozpor ale nastává v metodách boje, které lidé volí. Mnohé z nich jsou totiž za hranou zákona.
Proč je krtek chráněný a jaká je pokuta za jeho zabití?
Častým omylem je tvrzení, že krtek je zvláště chráněným druhem. Pravda je taková, že krtek má nad sebou obecnou ochranu jako každé jiné zvíře. Hlavním dokumentem je zde Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:
Věděli jste, že zatímco krtek je chráněn obecně, třeba křeček polní je v ČR kriticky ohroženým druhem s pokutami dosahujícími až 100 000 Kč?
- Usmrcení zvířete bez legitimního důvodu (což estetická vada trávníku pro úřady není) je klasifikováno jako týrání.
- Za porušení tohoto zákona může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. U firem či podnikatelů mohou být sankce v rámci správního řízení ještě citelnější.
Krtek | foto: Maulwurf Ylf, Wikimedia Commons
Co opravdu funguje na krtky?
Úspěšná strategie vypuzení krtka musí cílit na jeho vysoce vyvinuté smysly – sluch, čich a hmat (citlivost na vibrace). Krtek téměř nevidí, o to citlivěji však reaguje na změny ve svém podzemním teritoriu.
|
Jak se zbavit mravenců v bytě i na zahradě: Co opravdu funguje a co ne?
1. Akusticko-vibrační metody
Krtci nesnášejí neustálý hluk a otřesy. Právě proto se málokdy usídlí v blízkosti frekventovaných silnic nebo na plochách, kde se často pohybuje těžká technika.
- Elektronické plašiče: Moderní přístroje vysílají zvukové signály na proměnlivých frekvencích, aby si zvíře nezvyklo.
- Mechanické rušení: Pravidelné sečení trávníku rotační sekačkou funguje jako přirozený odpuzovač.
2. Olfaktorické bariéry (pachové metody)
Díky mimořádnému čichu krtek velmi negativně reaguje na agresivní nebo cizorodé pachy.
- Ricinový olej a aromatické granule: Speciální přípravky, často v podobě hnojiva na trávník proti krtkům, uvolňují látky, které jsou pro krtka nesnesitelné, ale pro rostliny prospěšné.
- Ocet na krtka a babské rady: Aplikace octa, česneku nebo citrusů do chodeb může fungovat jako dočasné řešení, krtek však často chodbu pouze zablokuje a vyhrabe si novou o metr vedle.
3. Fyzické bariéry (jediné 100% řešení)
Pokud je prioritou bezchybný trávník, jediným skutečně definitivním řešením je instalace sítě proti krtkům. Ta se pokládá horizontálně pod vrchní vrstvu zeminy. Krtek pod ní může nerušeně žít a lovit škůdce, ale fyzicky nemůže vytvořit krtinec.
|
Noční vetřelec v izolaci: Jak efektivně a legálně vyhnat kunu z domu
Škůdce, nebo spojenec?
Krtek je výhradně masožravý. Jeho jídelníček tvoří drátovci, ponravy chroustů a slimáci. Likvidací krtka se tak často zbavujete přirozeného regulátora, který by jinak v tichosti chránil kořenový systém vaší zeleniny před skutečnými škůdci.
Rizika radikálních řešení: Jedy a dýmovnice
V diskuzních fórech se často objevují tipy na jed na krtky nebo dýmovnice. Zde je namístě maximální obezřetnost. Krtci se živí živou potravou, takže klasické otrávené návnady určené pro hlodavce ignorují. Navíc dýmovnice na krtka nebo chemické látky mohou kontaminovat půdu a spodní vody, což je v rozporu se zákonem o ochraně přírody.
Krtek je samotář a své teritorium si přísně střeží. Nejhumánnějším a nejrozumnějším přístupem je dlouhodobý nátlak pomocí vibrací a pachů, který krtka donutí přesunout se na klidnější místo, například do blízkého lesa či na louku.