Kuna skalní je v českém prostředí fascinujícím, ale značně destruktivním tvorem. Její schopnost adaptovat se na lidská sídla je obdivuhodná – na půdách hledá především klid a bezpečí pro své vrhy. Pokud se však u vás jednou usídlí, její vyhnání vyžaduje kombinaci trpělivosti, strategie a mechanických zábran.
Proč si kuny vybírají právě půdy a střechy domů?
Lidská obydlí nabízejí kunám vše, co potřebují k přežití: teplo, bezpečí před predátory a klid na hnízdění. Nejčastěji se stěhují do podkroví, mezer pod střešními taškami nebo do garáží.
Kuna na půdě a typické zvuky:
- Hlasité dupání a běhání, především v noci a nad ránem.
- Intenzivní škrábání v sádrokartonu nebo pod střešní krytinou.
- Pískání mláďat (pokud se u vás kuna rozhodne vyvést mladé).
Kromě hluku vás na její přítomnost upozorní zápach moči, trus a zbytky potravy. Největší nebezpečí však představuje pro zateplení domu – kuna systematicky ničí tepelnou izolaci, rozhrabává minerální vatu a vytváří v ní chodby, čímž vznikají tepelné mosty a škody za desítky tisíc korun.
Strategie boje: Co opravdu funguje proti kunám?
Většina odborníků na deratizaci se shoduje, že jedinou 100% účinnou metodou je důsledné mechanické zabezpečení. Kuna se dokáže protáhnout otvorem o průměru pouhých pět centimetrů.
- Mapování a uzavření vstupů: Důležité je najít všechny přístupové cesty. K uzavření použijte výhradně pevné materiály – kovové mřížky, plechy nebo velmi husté ocelové pletivo.
- Pozor: Nikdy neuzavírejte otvory, pokud je zvíře uvnitř. Uhynulá kuna v izolaci znamená nejen etický problém, ale především nesnesitelný zápach a nutnost rozebrat část střechy.
- Kombinace vypuzení a bariéry: Ideální je kunu nejprve znejistět pachem či hlukem, a ve chvíli, kdy opustí úkryt kvůli lovu, vstupy trvale zablokovat.
|
Jak se zbavit kun? Je třeba je vyhnat v létě, babské rady překvapivě fungují
Plašiče, pachy nebo sklopce? Přehled metod
Lidé často hledají řešení v drogerii či elektru. Jaká je realita?
- Ultrazvukové plašiče: Výrobci slibují úspěch, ale praxe je rozporuplná. Kuna je velmi inteligentní a na monotónní zvuk si rychle zvykne. Navíc ultrazvuk neprochází skrze překážky, jako jsou trámy či vata.
- Pachové odpuzovače: Často se zkouší savo na kuny, ocet nebo lidské vlasy. Tyto metody fungují pouze krátkodobě. Jakmile zvíře zjistí, že mu nehrozí reálný útok, začne pach ignorovat.
- Živolovné pasti (sklopce): Efektivní cesta pro trpělivé. Past nesmí být cítit lidským pachem a vyžaduje atraktivní návnadu, třeba vejce. Po odchytu je nutné kunu odvézt alespoň 20 kilometrů od domu, jinak se díky své skvělé orientaci vrátí.
Právní rámec: Co je legální a co už ne?
Při snaze ochránit majetek lidé občas sahají k drastickým metodám. Zde je třeba opatrnosti. Jed na kuny nebo nášlapné pasti jsou v Česku nelegální a jejich použití může být klasifikováno jako týrání zvířat nebo porušení zákona o myslivosti.
Kuna skalní je lovná zvěř a její likvidace podléhá přísným pravidlům. Legální cestou je pouze vypuzování, mechanické bránění vstupu nebo humánní odchyt. Pokud jsou škody neúnosné, je nejlepším řešením instalace elektrického ohradníku na okapy, což bývá pro kunu nejjasnější signál, že u vás není vítána.