18. listopadu 2026 7:15, aktualizováno 7:15
Kdo bude novou bondgirl? Jak vypadají po letech krásky agenta 007
Jméno nového představitele Jamese Bonda je známé. Hvězda ságy Stmívání nebo Batmana Robert Pattinson (40) bude agentem 007 a jeho angažmá už ocenil i britský král Karel III. na sociálních sítích. Kdo ale bude novou bondgirl a jak vypadají po letech herečky, které se této role zhostily?
Doporučujeme
Na Letné peče celá země. Proč se hádáme o poplatky a ne o penze, zadlužování či bydlení?
Premium
Názor
Okamžitě se omluvte a vzdejte se, nic se vám nestane. Milion chvilek chce řídit a úkolovat vládu
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...