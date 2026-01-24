Marketér a komentátor Jakub Horák leží v nemocnici v kritickém stavu

Marketingového experta hospitalizovali ve čtvrtek, když se mu neudělalo dobře. Prasklá cévní výduť způsobila krvácení do mozku, což může vést k jeho poškození. Zdravotní stav marketéra je podle CNN Prima News kritický.
Jakub Horák patří mezi nejznámější české experty na politický marketing. V roce 2017 se podílel na předvolební kampani Pirátů, která mnoho voličů zaujala ústředním heslem „Pusťte nás na ně!“. Je podepsán také pod mnoha reklamními kampaněmi nejrůznějších českých firem.
Prasklá cévní výduť (aneurysma)
Život ohrožující stav způsobený oslabením a vyboulením stěny tepny, nejčastěji v mozku nebo na aortě. Při prasknutí dochází k masivnímu krvácení, které si vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, přičemž úmrtnost je vysoká. Projevuje se náhlou, extrémní bolestí hlavy (často popisovanou jako nejhorší v životě), zvracením či poruchami vědomí.
7. dubna 2022