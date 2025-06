Omlouvám se, udělal jsem chybu, říká Jakub Prachař o incidentu v letadle

„Udělal jsem chybu a jsem si toho naprosto vědom. Situaci jsem měl zcela logicky řešit úplně jinak, ale v tu chvíli jsem to bohužel jinak neuměl,“ napsal Prachař ve vyjádření pro deník Blesk.

„Naproti nám na sedačce se točili influenceři, který evidentně byli zaplacený, aby napsali něco hezkýho o tom letu. No, a já jsem toho chlapce, kterej si mě tam fotil, točil, několikrát požádal, ať to nedělá. To nějak nedopadlo, takže jsem udělal, co jsem udělal, zvednul jsem se a hlavou sem mu šťouchnul do prsou,“ popsal incident.

„Na konci, když jsme přistáli, mě teda vyvedli z letadla na plochu odjeli jsme autem a potom proběhlo nějaký zkrácený soudní řízení, kde se to všechno vyřešilo domluvou, takže nemám žádnou pokutu, nemám žádný postih a pustili mě asi za hodinu,“ uvedl Prachař s tím, že nemá rád létání, tak si před odletem dal jedno pivo, ale rozhodně nebyl opilý, jak se o něm píše.

„A ano, měl bych se na dálku chlapci omluvit. Omlouvám se. Já se omlouvám. A tím to považuji za uzavřené. Jak se říká: chybami se člověk učí. Tak já jsem se poučil,“ dodal Jakub Prachař.

K incidentu došlo v den, kdy letěl letoun poprvé na přímé lince mezi Prahou a Abú Dhabí. Stroj přistál v české metropoli v pondělí před půl sedmou ráno, následně se vyměnili členové posádky a pasažéři, aby se Boeing 787-9 Dreamliner mohl vrátit do Emirátů.