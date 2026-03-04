James Cameron během první práce u filmu roznášel štábu kokain

Režisér James Cameron (71), který stojí za filmy jako Titanic nebo Avatar, nedávno zavzpomínal na své začátky v Hollywoodu a podělil se o jednu obzvlášť pikantní historku. Když v roce 1980 nastoupil jako architekt výpravy na nízkorozpočtový sci-fi film Sador, vládce vesmíru, zjistil, že jeho práce zahrnuje i jiné, poněkud netradiční úkoly.
„Řekli mi: Tady je seznam pochůzek… a tady je tvůj kokain,“ popsal James Cameron v rozhovoru, jak mu produkční manažer položil na stůl ilegální látku spolu s pracovními dokumenty.

Cameron uvedl, že byl úplně zmatený. „Říkal jsem si: Počkej, co s tím mám dělat?“ vzpomínal s úsměvem. Dodal, že sám kokain nikdy nebral. Pro něj prý byla káva „dostatečná“ a s drogami zkušenost nemá.

James Cameron

Nelegální látka ale podle něj nebyla určena pro něj. „Pak mi řekl, že to mám rozdat štábu. Tak jsem se během jednoho dne stal vlastně dealerem,“ poznamenal režisér.

Cameron připustil, že celá situace byla odrazem chaotického světa nízkorozpočtových filmů 80. let, kde byly neortodoxní praktiky spíše normou než výjimkou. „Takto se to prostě dělalo v tomhle supernízkorozpočtovém světě,“ uvedl s tím, že někteří pracovali prakticky jen výměnou za drogy.

Nakonec se James Cameron rozhodl tuto „úlohu“ přenechat svému asistentovi. „Řekl jsem mu: Prosím tě, postarej se o to,“ uzavřel historku slavný režisér.

