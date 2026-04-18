„Honza odešel ve spánku, byli jsme s ním a slíbili mu, že na něj čeká Ozzy a Jim Morrison a že jeho tatínek už chystá běžky a že si konečně dá pivo,“ popsala Radka Potměšilová odchod svého manžela.
„Řekli jsme mu, ať se o nás nebojí, že my se o něj taky nebojíme. Byl klidný a vypadal, že se těší. Láska je silnější než smrt, to ví každý, kdo četl Harryho Pottera,“ dodala.
Zveřejnila i parte, kde je uvedeno, že poslední rozloučení se bude konat v úterý 28. dubna v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.
Herec Jan Potměšil zemřel ve čtvrtek. Od svých 23 let byl po autonehodě upoután na invalidní vozík a v poslední době měl problémy se srdcem.
„Honza před jedenáctou (23:00) zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi,“ sdělila Potměšilová, která s hercem vychovávala dva syny.