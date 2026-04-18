Slíbili jsme mu, že na něj čeká Ozzy. Vdova popsala odchod Jana Potměšila

Herec Jan Potměšil odešel (†60) v klidu, ve spánku. Vdova Radka Potměšilová to sdělila na sociální síti a zveřejnila i parte. Poslední rozloučení se bude konat v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.
Jan Potměšil s manželkou Radkou | foto: Profimedia.cz

„Honza odešel ve spánku, byli jsme s ním a slíbili mu, že na něj čeká Ozzy a Jim Morrison a že jeho tatínek už chystá běžky a že si konečně dá pivo,“ popsala Radka Potměšilová odchod svého manžela.

„Řekli jsme mu, ať se o nás nebojí, že my se o něj taky nebojíme. Byl klidný a vypadal, že se těší. Láska je silnější než smrt, to ví každý, kdo četl Harryho Pottera,“ dodala.

Zveřejnila i parte, kde je uvedeno, že poslední rozloučení se bude konat v úterý 28. dubna v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

Herec Jan Potměšil zemřel ve čtvrtek. Od svých 23 let byl po autonehodě upoután na invalidní vozík a v poslední době měl problémy se srdcem.

„Honza před jedenáctou (23:00) zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi,“ sdělila Potměšilová, která s hercem vychovávala dva syny.

