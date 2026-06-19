Doleželová sdílela fotbalovou sexy vzpomínku, v USA teď fandí spolu s Nedvědem

  16:53aktualizováno  16:53
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Bývalá miss a lékárnice Jana Doleželová (44) se pochlubila archivními snímky, které vznikly před mistrovstvím Evropy ve fotbale v roce 2012. Na svém instagramovém profilu zveřejnila fotky, které vznikaly pro Playboy, na jedné z nich pózuje jen v krátkých šortkách a podprsence. Ze Spojených států, kam vyrazila fandit české reprezentaci, se teď brunetka podělila o společné foto z tribuny s fotbalovou legendou Pavlem Nedvědem (53).
Jana Doleželová sdílela sexy fotbalovou vzpomínku z roku 2012. Na tribuně v USA...

Jana Doleželová sdílela sexy fotbalovou vzpomínku z roku 2012. Na tribuně v USA fandila při zápasu Česko vs JAR vedle Pavla Nedvěda. (18. června 2026) | foto: koláž iDNES.cz

Jana Doleželová v USA. (Atlanta, 18. června 2026)
Bývalá miss Jana Doleželová vyrazila podpořit českou reprezentaci na světový...
„Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok...
„Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok...
49 fotografií

„Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok 2012, kdy jsem fotila v souvislosti s ME tuhle kampaň. Tak snad klukům budeme na tribuně dostatečně fandit a přineseme štěstí, ať malí kluci mají zase své vzory,“ napsala Jana Doleželová k sérii snímků. Připomněla také slavné EURO 1996, které podle ní formovalo celou její generaci.

Někdejší královna krásy a vystudovaná lékárnice je známá svou láskou ke sportu, zejména k fotbalu. Do USA odcestovala podpořit český národní tým a na čtvrtečním utkání české reprezentace se objevila přímo na tribuně vedle Pavla Nedvěda.

„Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok 2012, kdy jsem fotila v souvislosti s ME tuhle kampaň,“ napsala Jana Doleželová k fotkám na Instagram. (červen 2026)

„Takhle nás rozsvítil gól v začátku prvního poločasu, kdy vzplála naděje. Škoda, že jsme vedení neudrželi,“ napsala Doleželová na Instagram ze zápasu Česko vs JAR, který nakonec skončil 1:1.

Archivní fotografie z roku 2012 připomněly dobu, kdy patřila mezi nejvyhledávanější tváře českého modelingu. Ve fotbalové kampani vsadila na sportovní styl a odvážné pózy, které ani po letech neztratily nic ze svého kouzla. Snímky se po zveřejnění dočkaly řady pochvalných reakcí.

Jana Doleželová sdílela sexy fotbalovou vzpomínku z roku 2012. Na tribuně v USA fandila při zápasu Česko vs JAR vedle Pavla Nedvěda. (18. června 2026)
Jana Doleželová v USA. (Atlanta, 18. června 2026)
Bývalá miss Jana Doleželová vyrazila podpořit českou reprezentaci na světový šampionát do USA. Na tribuně seděla při zápasu Česko vs JAR vedle Pavla Nedvěda. (Atlanta, 18. června 2026)
„Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok 2012, kdy jsem fotila v souvislosti s ME tuhle kampaň,“ napsala Jana Doleželová k fotkám na Instagram. (červen 2026)
49 fotografií

Jana Doleželová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2004, kdy zvítězila v soutěži Miss České republiky. Následně reprezentovala Česko na světové soutěži krásy a kromě modelingu se věnovala také moderování, herectví a charitativním aktivitám. Vystudovala farmacii a profesi lékárnice se věnuje dodnes.

V soukromí je maminkou osmileté dcery Veroniky, kterou má s předsedou Fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou (50). Pár se po šesti letech vztahu v roce 2020 rozešel, v posledních měsících však bývalí partneři tráví společně stále více času.

V březnu je fotografové zachytili na galavečeru Fotbalista roku. Následně spolu fandili české reprezentaci při barážových zápasech o postup na světový šampionát na stadionu v Edenu i na Letné.

Koncem května sdílela bývalá miss fotografii, na níž pózuje s Trundou a jejich dcerou. „Ke krásnému životnímu jubileu přejeme tatínkovi vše nejlepší, hlavně zdraví a hodně dalších gólů v druhém poločase,“ napsala při příležitosti jeho padesátých narozenin. Případný oficiální návrat k sobě však ani jeden z bývalých snoubenců veřejně nepotvrdil.

Jana Doleželová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2004, kdy zvítězila v soutěži Miss České republiky. Tehdy čerstvá absolventka farmacie následně reprezentovala Česko na světové soutěži Miss World, kde postoupila mezi patnáct nejkrásnějších žen planety.

David Trunda je sportovní manažer a současný předseda Fotbalové asociace České republiky. V minulosti působil také ve vedení fotbalové Slavie Praha, hokejové Komety Brno nebo FK Mladá Boleslav, jejímž byl většinovým vlastníkem. V mládí se věnoval hokeji, několik let působil ve Švédsku.

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