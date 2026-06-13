Jane Seymourová se zasnoubila v 75 letech. Žádost o ruku nevyšla podle plánu

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  13:34
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Herečka Jane Seymourová (75) řekla ano hudebníkovi Johnu Zambettimu (78), s nímž žije tři roky. Bude to pro ni už pátá svatba. Snoubenci časopisu People prozradili, že je mezi nimi „čistá bezpodmínečná láska“, a popsali i nemotornou žádost o ruku.
John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026)

John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026) | foto: Profimedia.cz

John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026)
John Zambetti a Jane Seymourová (2023)
John Zambetti a Jane Seymourová na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles,...
Jane Seymourová s novým přítelem Johnem Zambettim (říjen 2023)
30 fotografií

„Jsem prostě trochu ze staré školy. Nelíbí se mi řeči o partnerství. Podle mě tu nezakládáme žádnou advokátní kancelář,“ zdůvodnil Zambetti pro časopis People potřebu stvrdit vztah svatbou.

Žádost o ruku se mu ale nepovedla, jak by si představoval. „Poklekl jsem a to všechno. Otevřel jsem krabičku a prsten z ní vypadl,“ vzpomíná Zambetti. Musel vlézt pod postel, aby ho vytáhl, ale zasekl se pod ní.

„A neměli jsme na sobě žádné oblečení,“ dodala Seymourová, která se v té chvíli snažila svého přítele vyprostit. „Podívali jsme se na sebe a začali se hystericky smát,“ vzpomíná herečka.

Žádost o ruku s radostí přijala a svého nastávajícího nazývá „nejlaskavějším, nejinteligentnějším, nejmilejším, nejstarostlivějším a nejštědřejším člověkem, jakého kdy potkala.“ Upozornila, že v minulosti zažila zrady, teď je ale zamilovaná a šťastná.

Seymourová byla čtyřikrát vdaná. Jejím prvním manželem byl britský divadelní režisér Michael Attenborough. Vzali se v roce 1971 a rozvedli se po dvou letech. V roce 1977 se Seymourová provdala za spisovatele Geoffreyho Planera. Jejich manželství ale vydrželo jen rok.

John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026)
John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026)
John Zambetti a Jane Seymourová (2023)
John Zambetti a Jane Seymourová na oscarové party Eltona Johna (Los Angeles, 10. března 2024)
30 fotografií

V roce 1981 si vzala obchodníka Davida Flynna, s nímž má dceru Katherine (44) a syna Seana (40). Rozvedli se v roce 1992. O rok později se provdala za amerického herce Jamese Keache. Manželství jim vydrželo až do roku 2015. S ním má Seymourová další dvě děti, dvojčata Johna a Kristophera (31). Vychovávala ale také dvě nevlastní děti – Jenni Flynnovou a Kalena Keache. Zambetti byl jednou ženatý a má dvě děti.

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