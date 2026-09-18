„Není nad to, po ránu se trochu protáhnout,“ napsal cvičící Ledecký k videu na Instagramu a Facebooku.
Že je zpěvák ve skvělé formě ukázal i před pár měsíci, kdy se zase pochlubil fotografií, na níž surfuje na vlně za motorovým člunem. Fanoušky zaujal nejen dobrou náladou, ale také mimořádně vypracovanou postavou.
Ledecký na snímku ukázal štíhlou, svalnatou postavu a je zřejmé, že pravidelný pohyb je součástí jeho života. V komentářích se okamžitě objevily desítky pochval na jeho formu i energii.
Hudebník je známý tím, že sportu dlouhodobě fandí. Vedle lyžování a vodních sportů se snaží udržovat aktivní životní styl, který podle něj pomáhá nejen tělu, ale i psychické pohodě.
Ledecký patří už více než čtyři desetiletí mezi výrazné osobnosti české hudební scény. Kariéru odstartoval jako frontman skupiny Žentour, s níž zaznamenal velký úspěch v 80. letech. Od začátku 90. let se vydal na sólovou dráhu a nazpíval řadu hitů, mezi nimi například Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná.
Kromě koncertování se prosadil také jako autor muzikálů, pod nimiž jsou podepsány tituly Hamlet, Galileo či Iago. Je rovněž vystudovaným právníkem, i když se právnické profesi nikdy nevěnoval naplno.
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2. září 2025