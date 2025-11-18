Od Olše do Ósaky. Unikátní českou výstavu v Japonsku vidělo 25 milionů lidí z celého světa

Kromě českého pavilonu měla Česká republika na letošním Expu v Ósace ještě jedno významné zastoupení. Autorem uměleckého díla Les civilizací je sochař a sklář Jaroslav Prošek.
Jeho dílo zapůsobilo na hlavního architekta světové výstavy Expo 2025 natolik, že se Prošek stal jediným nejaponským partnerem slavné mezinárodní akce.
Tisíce let staré duby ukryté pod zemí
Společnost Subfossil Oak objevila zhruba šest a půl tisíce let staré duby v povodí Olše v Moravskoslezském kraji vlastně náhodou – při stavbě bioplynové stanice v roce 2016. Kdyby se stromy v hloubce pěti až osmi metrů ukrývaly dál, za další tisíce let by se z nich stalo uhlí. Takhle z nich v Subfossil Oak vytvořili světově unikátní materiál, o který mají zájem nejprestižnější muzea po celém světě.
Dřevo si navzdory svému stáří zachovalo své typické vlastnosti a navíc získalo charakteristickou barvu a kresbu letokruhů, v nichž se ukrývá odkaz na všechny civilizace, které tyto duby přežily. „Tisíce let čekaly ukryté v zemi na své objevení, aby nám dnes mohly vyprávět svůj příběh. Každý z nich má originální kombinaci tmavě hnědých, šedostříbrných a modročerných odstínů, která je zcela nenapodobitelná. Slovo exkluzivní dostává u tohoto materiálu zcela nový rozměr,“ popisuje Jaroslav Prošek, který vytěžené duby proměnil v rozsáhlou výstavu Les civilizací pro Expo 2025.
Z jednotlivých kmenů příznačně vytvořil les, který odkazuje na minulost a všechny její podoby. Každý ze 133 zkamenělých kmenů je navíc symbolicky věnován jedné zemi, která se Světové výstavy Expo zúčastnila, a všechny společně vytvářejí jeden propojený ekosystém. Jeden z kmenů za ženský pavilon Expo pojmenovala i firma Cartier, která projevila zájem o dlouhodobou spolupráci na poli výstav a propagace těchto majestátních 6500 let starých plastik.
Les civilizací se kácet nebude
To je také důvod, proč Subfossil Oak odmítá stromy zájemcům rozprodat jednotlivě. „Chceme zachovat původní myšlenku výstavy Les civilizací i po výstavě Expo. Aktuálně jednáme o přemístění a případné putovní výstavě napříč zúčastněnými zeměmi, které si během Expa adoptovaly svůj vlastní strom,“ říká Tomas Rothschein, ředitel společnosti Subfossil Oak.
Nejde přitom o první úspěch, kterého se českému sochaři podařilo na Expu dosáhnout. Totiž už v Dubaji v roce 2020 byla v českém pavilonu vystavena Proškova celoleštěná křišťálová socha Venuše, která byla uznaná coby největší na světě. Váží 243 kilogramů a dodnes je vystavena v Depo Moto Art v Plzni.