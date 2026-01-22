Kdy budou jarní prázdniny v roce 2026?
Jarní prázdniny jsou v roce 2026 rozloženy v termínech od 2. února do 15. března. Poprvé si tento druh volna žáci užili ve školním roce 1953/54.
Jak se určuje datum jarních prázdnin?
Jarní prázdniny jsou jediné, které ministerstvo školství rozděluje na šest turnusů podle bývalých okresů. Chce tak rozložit zátěž na ubytovací kapacity horských středisek. Výjimkou je Praha, která je rozdělena do dvou turnusů.
Termíny jarních prázdnin v roce 2026 podle okresu
2. – 8. února 2026
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník.
9. - 15. února 2026
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Prostějov a Ostrava-město.
16. - 22. února 2026
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná
23. února - 1. března 2026
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek-Místek
2. – 8. března 2026
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín
9. – 15. března 2026
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál
|
Průvodce školním rokem 2025/2026: Kdy jsou prázdniny, maturita i přijímačky
Kdy jsou jarní prázdniny v roce 2026 v Praze?
Jarní prázdniny v Praze jsou rozděleny do dvou turnusů:
Praha 1-5 (16. 2. – 22. 2. 2026):
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín
Praha 6–10 (23. 2. – 1. 3. 2026):
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř
|
Přijímací zkoušky 2026: Do kdy se musí podat přihláška? Kdy budou zkoušky?
Jaké další prázdniny si děti v roce 2026 ještě užijí?
Posledním volnem v letošním školním roce budou velikonoční prázdniny ve čtvrtek 2. dubna 2026.
Konec školního roku a rozdávání vysvědčení nastane 30. června 2026. A poté už začínají hlavní prázdniny, trvající až do 31. srpna 2026.
V novém školním roce pak děti opět čekají podzimní prázdniny a to ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026.
Děti si letos užijí i tradiční vánoční prázdniny, které v roce 2026 začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.