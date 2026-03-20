Jarní rovnodennost je tu a s ní přichází astronomické jaro

Začíná jaro. Jarní rovnodennost nyní nastává většinou již 20. března a zahajuje část roku, kdy převažuje den nad nocí a zároveň se jeho podíl postupně zvyšuje. Jarní rovnodenností začíná astronomické jaro, které potrvá až do letního slunovratu 21. června.
Astronomické jaro znamená začátek převahy dnů nad nocemi

Astronomové považují za počátek jara okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí zemský rovník. To nastane přesně v 15:46.

Kdo si z minulosti pamatuje, že jarní rovnodennost nejčastěji vychází na 21. března, tak to již řadu let neplatí. V 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako začátek jara až v roce 2102. Vzácně může astronomické jaro začít už 19. března, naposledy se to stalo v roce 1796, znovu to nastane v roce 2048.

Rovnodennosti a slunovraty 2026: Přesné časy začátků ročních období

Ke konci století se budou 19. a 20. březen jako první jarní dny vyskytovat stejně často. Střídání je způsobeno přestupnými roky.

Jsou si noc a den opravdu rovné?

„Každý rok nastává jarní rovnodennost zhruba o šest hodin později než v předchozím roce,“ uvedl již dříve pro náš server Jan Vondrák z Astronomického ústavu AV ČR.

Během jarní rovnodennosti má být Slunce na obloze přibližně polovinu z 24hodinového cyklu, ale není tomu tak. Noc a den si nejsou ani během rovnodennosti zcela rovné. Sluneční kotouč má totiž úhlový průměr přes půl stupně a v zemském ovzduší se lomí sluneční paprsky, Slunce tak setrvá na obloze v den rovnodennosti 12 hodin a 10 minut, zatímco 11 hodin a 50 minut je pod horizontem.

Zelená vzpruha z jarní přírody. Vyzkoušejte naše bylinkové recepty, které vás zaručeně postaví na nohy

Není jaro jako jaro

Na rozdíl od astronomického jara má takzvané meteorologické jaro pevně stanovený začátek i konec. Každoročně začíná 1. března a končí posledním květnovým dnem. Vědci rozlišují také vegetační jaro, které připadá na dobu, kdy průměrné denní teploty vystoupí nad pět stupňů, a končí s nástupem průměrných denních teplot nad 15 stupňů Celsia.

Jak překonat jarní únavu: přírodní tipy, které vrátí energii
