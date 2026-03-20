Astronomové považují za počátek jara okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí zemský rovník. To nastane přesně v 15:46.
Kdo si z minulosti pamatuje, že jarní rovnodennost nejčastěji vychází na 21. března, tak to již řadu let neplatí. V 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako začátek jara až v roce 2102. Vzácně může astronomické jaro začít už 19. března, naposledy se to stalo v roce 1796, znovu to nastane v roce 2048.
Ke konci století se budou 19. a 20. březen jako první jarní dny vyskytovat stejně často. Střídání je způsobeno přestupnými roky.
Jsou si noc a den opravdu rovné?
„Každý rok nastává jarní rovnodennost zhruba o šest hodin později než v předchozím roce,“ uvedl již dříve pro náš server Jan Vondrák z Astronomického ústavu AV ČR.
Během jarní rovnodennosti má být Slunce na obloze přibližně polovinu z 24hodinového cyklu, ale není tomu tak. Noc a den si nejsou ani během rovnodennosti zcela rovné. Sluneční kotouč má totiž úhlový průměr přes půl stupně a v zemském ovzduší se lomí sluneční paprsky, Slunce tak setrvá na obloze v den rovnodennosti 12 hodin a 10 minut, zatímco 11 hodin a 50 minut je pod horizontem.
Není jaro jako jaro
Na rozdíl od astronomického jara má takzvané meteorologické jaro pevně stanovený začátek i konec. Každoročně začíná 1. března a končí posledním květnovým dnem. Vědci rozlišují také vegetační jaro, které připadá na dobu, kdy průměrné denní teploty vystoupí nad pět stupňů, a končí s nástupem průměrných denních teplot nad 15 stupňů Celsia.
