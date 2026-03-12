Jak překonat jarní únavu: přírodní tipy, které vrátí energii

Únava se týká nás všech. Pokud jde o přechodnou, takzvanou jarní únavu, je třeba na ni reagovat, protože pokles výkonnosti vyvolává nervozitu, neklid, nespavost, migrény, bolesti svalů, poruchy pozornosti a paměti a někdy též poruchy trávení. Navíc při ní pozorujeme pokles lymfocytů v krvi. Výsledkem toho všeho bývá zvýšená náchylnost k infekcím. V následujícím přehledu najdete tipy a rady, jak získat energii zpět.
Jednou z nejúčinnější věcí v boji s jarní únavou je správný pitný režim.

Jarní únava

Vyčerpání a snížená životní energie je stav, který postihne počátkem jara až tři čtvrtiny lidí. Tělo si žádá více vitamínů z ovoce a zeleniny, ale i doplnění zásob slunečního svitu, třeba procházkami do přírody. Jednou z nejúčinnější věcí v boji s jarní únavou je správný pitný režim. Pijte pravidelně a v menších dávkách po celý den, celkem 2–3 litry vody.

Naštěstí existují přírodní a účinné prostředky, které vrátí vitalitu. Podobně jako automobil, tak i naše tělo potřebuje palivo, aby mohlo fungovat. Výživa je tedy hlavním zdrojem energie.

Více ovoce a méně masa

Přednost bychom měli dávat ovoci jako je černý rybíz, borůvky, grapefruit, kiwi a pomeranč, a zelenině jako je zelí, špenát, ředkvičky a tykev. A také houbám. Vřele jsou doporučovány ořechy všeho druhu, stejně jako čokoláda a čaj.

Jestliže se člověk nedokáže obejít bez masa, je dobré řídit se následujícími pravidly: vybírat si libové a bílé maso a na čas zapomenout na omáčky. Doporučuje se omezit spotřebu masa na třikrát až čtyřikrát týdně. Vhodné jsou naopak ryby, protože jsou bohaté na železo a aminokyseliny.

Doporučuje se vyhýbat tučným pokrmům, které organismus zpomalují. Jídlo je lépe upravovat na grilu či v páře.

Nejlepší na únavu je odpočinek. Nebo také džus

S únavou pomůže zatočit i zázvor

Některé rostliny lze připravovat jako odvar nebo nálev. Mezi doporučované patří zázvor - kousek se ho odřízne, nakrájí na jemné plátky a nechá se deset minut lákovat v teplé vodě. Tuto porci energie se doporučuje dávat si ráno, aby člověk zahájil den v plné síle.

Účinky zázvoru se tisíce let využívají proti únavě a také Světová zdravotnická organizace (WHO) ho doporučuje jako lék proti únavě. Divoce rostoucí zázvor patří mezi ohrožené druhy a je stále těžší si kvalitní oddenky obstarat. Je také třeba vědět, že čím je zázvor starší (více než šest let), tím je účinnější.

Jak na jarní únavu? Dejte si skopové nebo fialky

Nápoje i koupele, které „nakopnou“

Jestliže únavu provázejí problémy s trávením, je možné vařit si odvar z rozmarýnu. Tato rostlina ze Středomoří obsahuje eukalyptol, chemickou sloučeninu, která nejen zvyšuje intelektuální výkonnost, ale také bojuje proti únavě.

V případě nervového vyčerpání si zvolte majoránku. Můžete zahřát šálek mléka s čerstvým lístkem majoránky a uvést vše do varu. Nechte chvíli louhovat a přidejte kávovou lžičku medu. A je hotovo.

Čistí krev, léčí a obsahuje vitamín A,B i C. Kopřiva je jarní celebrita, která umí zázraky i s vlasy

Bylinky se ale mohou rovněž použít v koupeli. V tomto případě se hovoří o léčivé lázni. Nechce téct do vany vodu o teplotě 37 až 38 stupňů Celsia a mezitím si připravte misku, do níž vložíte čerstvé bylinky působící jako stimulanty: bazalku, mátu, bobkový list, šalvěj, tymián či jehličí. Přidejte litr vařící vody a nechte louhovat. Vše proceďte a vlijte do své lázně. Nyní si můžete vychutnávat chvíle uvolnění.

Recepty proti jarní únavě

