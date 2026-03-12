Jarní únava
Vyčerpání a snížená životní energie je stav, který postihne počátkem jara až tři čtvrtiny lidí. Tělo si žádá více vitamínů z ovoce a zeleniny, ale i doplnění zásob slunečního svitu, třeba procházkami do přírody. Jednou z nejúčinnější věcí v boji s jarní únavou je správný pitný režim. Pijte pravidelně a v menších dávkách po celý den, celkem 2–3 litry vody.
Naštěstí existují přírodní a účinné prostředky, které vrátí vitalitu. Podobně jako automobil, tak i naše tělo potřebuje palivo, aby mohlo fungovat. Výživa je tedy hlavním zdrojem energie.
Více ovoce a méně masa
Přednost bychom měli dávat ovoci jako je černý rybíz, borůvky, grapefruit, kiwi a pomeranč, a zelenině jako je zelí, špenát, ředkvičky a tykev. A také houbám. Vřele jsou doporučovány ořechy všeho druhu, stejně jako čokoláda a čaj.
Jestliže se člověk nedokáže obejít bez masa, je dobré řídit se následujícími pravidly: vybírat si libové a bílé maso a na čas zapomenout na omáčky. Doporučuje se omezit spotřebu masa na třikrát až čtyřikrát týdně. Vhodné jsou naopak ryby, protože jsou bohaté na železo a aminokyseliny.
Doporučuje se vyhýbat tučným pokrmům, které organismus zpomalují. Jídlo je lépe upravovat na grilu či v páře.
S únavou pomůže zatočit i zázvor
Některé rostliny lze připravovat jako odvar nebo nálev. Mezi doporučované patří zázvor - kousek se ho odřízne, nakrájí na jemné plátky a nechá se deset minut lákovat v teplé vodě. Tuto porci energie se doporučuje dávat si ráno, aby člověk zahájil den v plné síle.
Účinky zázvoru se tisíce let využívají proti únavě a také Světová zdravotnická organizace (WHO) ho doporučuje jako lék proti únavě. Divoce rostoucí zázvor patří mezi ohrožené druhy a je stále těžší si kvalitní oddenky obstarat. Je také třeba vědět, že čím je zázvor starší (více než šest let), tím je účinnější.
Nápoje i koupele, které „nakopnou“
Jestliže únavu provázejí problémy s trávením, je možné vařit si odvar z rozmarýnu. Tato rostlina ze Středomoří obsahuje eukalyptol, chemickou sloučeninu, která nejen zvyšuje intelektuální výkonnost, ale také bojuje proti únavě.
V případě nervového vyčerpání si zvolte majoránku. Můžete zahřát šálek mléka s čerstvým lístkem majoránky a uvést vše do varu. Nechte chvíli louhovat a přidejte kávovou lžičku medu. A je hotovo.
|
Čistí krev, léčí a obsahuje vitamín A,B i C. Kopřiva je jarní celebrita, která umí zázraky i s vlasy
Bylinky se ale mohou rovněž použít v koupeli. V tomto případě se hovoří o léčivé lázni. Nechce téct do vany vodu o teplotě 37 až 38 stupňů Celsia a mezitím si připravte misku, do níž vložíte čerstvé bylinky působící jako stimulanty: bazalku, mátu, bobkový list, šalvěj, tymián či jehličí. Přidejte litr vařící vody a nechte louhovat. Vše proceďte a vlijte do své lázně. Nyní si můžete vychutnávat chvíle uvolnění.
Recepty proti jarní únavě