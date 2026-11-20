20. listopadu 2026 7:31, aktualizováno 7:31
Je Rusko velmoc? Ani čísla tuto nepodloženou teorii příliš nepodporují
Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými, někdy i romanticky laděnými fotografiemi z Ruska se nenechte ovlivnit, ty nejsou směroplatné, jsou pouze ilustrační.
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