Návod, jak se neotrávit: šest jedovatých hub, které si snadno spletete s jedlými druhy

Houbaři mohou nyní najít téměř všechny druhy hřibovitých hub, rostou také třeba holubinky nebo pečárky, ale je třeba si dát pozor na jedovatou pečárku zápašnou. Právě jedovatých hub se vyskytuje také dost, například pestřec, muchomůrky, vláknice nebo pavučince.
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Holubinka trávozelená a muchomůrka zelená
Nejčastěji najdete holubinku trávozelenou pod břízami, roste ale také pod smrky, v parcích, i na lesních cestách. Má bílý křehký třen, až 10 centimetrů velký zelený klobouk, který je uprostřed nahnědlý. Stejně jako ostatní holubinky má skvělou chuť.
Muchomůrka zelená jedna z našich nejjedovatějších hub. Má na svědomí převážnou většinu úmrtí. Roste zhruba pod listnatými stromy ve stejnou dobu jako holubinka trávozelená. Zbarvení klobouku může být zelené, ale i bělavé, někdy i nažloutlé.
Jak je rozpoznat?
Holubinka nikdy nemá prsten ani pochvu vespod třeně. Ta se u muchomůrky lidově nazývá kalichem smrti. Základním poznávacím znakem je však spodní třeň, který obepíná pochva jako punčocha.
Muchomůrka růžovka a muchomůrka tygrovaná
Muchomůrka růžovka alias masák je jednou z našich nejchutnějších hub. Klobouk je v mládí polokulovitý, později plochý, dorůstá průměru čtyři až 20 centimetrů. Bílé lupeny při poranění zrůžoví, stejně jako ostatní místa při napadení hmyzem. Roste ve všech lesích od začátku jara do podzimu.
Muchomůrka tygrovaná má klobouk velký zpravidla 4 - 12 centimetrů v průměru, bývá šedohnědý nebo žlutohnědý, dužina je bílá. Patří mezi prudce smrtelně jedovaté houby, vyvolává mykoatropinovou otravu. Roste v listnatých lesích a parcích, především v teplejších oblastech.
Jak je rozpoznat?
Masáka poznáte od muchomůrky tygrované díky prstenu. Masák jej má rýhovaný, muchomůrka tygrovaná hladký.
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Ryzec smrkový a ryzec kravský
Ryzec smrkový najdete od konce léta do listopadu ve smrčinách nebo na okrajích lesů a lesních potoků. Má oranžový klobouk s tmavými kruhy, starší houby mají na klobouku zelené fleky. Chuť má kořennou, nejlepší je upečený na kmínu či naložený do octa.
Ryzec kravský je na klobouku nápadně chlupatý, načervenalý a se světlejšími pruhy. Může být široký až 13 centimetrů. Roste nejčastěji pod břízami a ve světlých lesích. Roste ve stejný čas jako ryzec smrkový. Vyvolává silné průjmy a zvracení.
Jak je rozpoznat?
Ryzec smrkový roní červené mléko, ryzec kravský bílé.
Liška obecná a hlíva olivová
Liška obecná je jedna z nejoblíbenějších a nejchutnějších hub. Roste v jehličnatých lesích, pod smrky. Klobouk má žlutý nebo oranžovohnědý, na okrajích zprohýbaný, dužninu bílou. Nejlepší je ve smetanových omáčkách a polévkách.
Hlíva olivová se nejčastěji vyskytuje v teplejších oblastech, na kmenech či pařezech listnatých stromů, obvykle ve větších trsech. Nálevkovitý klobouk je oranžový či hnědavý, dužnina tuhá a žlutá. Způsobuje lehké otravy, většinou spíše žaludeční potíže, které samy odezní.
Jak je rozpoznat?
Liška obecná vyrůstá ze země na rozdíl od hlívy olivové, která vyrůstá v trsech ze dřeva.
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Hřib kovář a hřib satan
Hřib kovář roste brzy z jara. Nejvíce ale v létě a na podzim. Najdete ho ve všech typech lesů, nejvíce ve smrčinách a hlavně v podhorských oblastech. Má tmavohnědý až hnědočerný sametový klobouk, dužnina je žlutá, po poranění intenzivně modrá. Třeň je červená.
Hřib satan roste jen vzácně, najdete ho především v teplých listnatých lesích, pod buky, duby, lípami, břízami a habry. Klobouk má bělavý nebo našedlý, dužnina je bílá až bělavá, na řezu slabě modrá. Za syrova je prudce jedovatý, vyvolává silné žaludeční a střevní potíže. Protože jde o vzácnou houbu, je třeba ho chránit a nesbírat.
Jak je rozpoznat?
Hřib kovář má tmavší klobouk a na třeni červené šupiny. Hřib satan má na třeni červenou síťku.
Čirůvka májovka a závojenka olovová
Čirůvka májovka roste běžně od dubna do června na travnatých místech (louky, parky, okraje cest). Třeň je dlouhý 5-10 centimetrů, klobouk je zbarvený bíle až nažloutle, polokulovitý, o průměru 5-10 centimetrů, na spodní straně má bílé lupeny, uspořádané tak hustě, že připomínají listy zavřené knihy. Typická je lehce moučná vůně.
Závojenka olovová je jedovatá, může být i smrtelně. Projevy otravy se objevují zhruba za dvě hodiny a trvají až tři dny. Závojenka olovová má klobouk bělavý až našedlý, se zaobleným hrbolem, okraj vždy podvinutý. Lupeny spíš řídké, lehce žlutavé, později narůžovělé. Třeň je kyjovitý a ve stáří dutý. Dužninu má závojenka bělavou, která se nemění ani při poranění, s moučnou vůní.
Jak je rozpoznat?
Čirůvka májovka má husté lupeny, bělavé až krémové a roste v jiný čas než závojenka olovnatá.