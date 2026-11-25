Osobně se mi filipika Simony Hap zdá příliš zuřivá. Při osobní setkání půjde určitě o příjemnou a okouzlující mladou dámu. V reelu z ní ale jde skoro strach. Sám jsem klidný člověk. Rozzlobení lidé mě odpuzují. S celkovým vyzněním kritiky QR meníček ovšem souhlasím. Narážím na ně čím dál tím častěji. Vlezete do podniku, v němž se chystáte utratit peníze. Knajpa po vás chce, abyste vytáhli telefon, odemkli ho, našli skenovací aplikaci a načetli kód. Pak musíte čekat, až se načte web s jídelním lístkem. Pokud to nejde, je nutné se zeptat číšníka.
Ten vám nabídne, že můžete použít hospodskou Wi-Fi. Heslo bývá něco jako K7mP2vR9xL4qT8nW3bH6jF5s. Jako kdyby vyzrazení přístupových údajů k síti hospody U Hasiče v Haklových Dvorech znamenalo ohrožení národní bezpečnosti. Jednotlivé znaky zadáváte samozřejmě na miniaturní dotykové klávesnici.
„Přišla jsem se sem najíst, ne hacknout Pentagon,“ poznamenala Simona.
Luštění PDF
Pokud se vám povede přihlásit, následuje odkliknutí souhlasu s využíváním cookies. Po něm přijde odmítnutí odběru newsletteru. Další možnost je žádost o přístup k osobním informacím typu polohy. Proč? Hospoda přece ví, jakou má adresu. Když už se vám povede web zobrazit, zjistíte, že jídelní lístek je na něm vyvěšený ve formátu PDF. Znamená to vybrat aplikaci k jeho otevření. Pak si musíte text zvětšovat roztahováním prsty, abyste ho vůbec přečetli.
Co se stane, když vám náhodou dojde baterka? Odejdete hladoví? Budou restaurace standardně nabízet powerbanky? A tak dál. Simona Hap ještě řešila, nakolik je používání QR lístků šetrnější k naší planetě než klasických papírových.
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„Prosím, neříkejte mi, že je to kvůli ochraně životního prostředí, protože máte restauraci s 47 klimatizačními jednotkami, lustrem velkým jako vrtulník a steakem dovezeným z Japonska v business třídě,“ prohlásila.
V den psaní článku, který právě čtete, mělo její video 277 tisíc lajků a 27,2 tisíce komentářů. Tyto počty ale stále ještě rostly. Hromada všelijakých webů označovala tříminutový klip za ryzí zlato. Sdílel ho kdekdo.
Příjemné listování
Situace v českých knajpách, šencích, krčmách a tavernách podle mých zkušeností zatím ještě docela ujde. Menu s QR kódem fungují nejčastěji jako doplněk papírové nabídky. Už jsem zažil i podniky, kde analogový lístek opravdu zrušili. Častější se mi to však zdá v zahraničí. Některá takhle vytvořená menu jsou samozřejmě lépe použitelná než jiná. Základní problém ale zůstává. Proč měnit něco, co funguje?
Nejstarší jídelní lístky jsou podle Wikipedie známé z čínské říše Sung (cca 9. až 13. století). V Evropě se používají od roku 1751. Jako první je prý zavedl francouzský král Ludvík XV.
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Čtenář by mohl namítnout, že QR menu vadí jen starým lidem. Ti brzo zemřou. Zatímco jejich těla budou tlít v hrobech, nová generace si bude objednávat jen s mobilem. Simona Hap ovšem působí celkem mladě.
Vrchním může QR menu asi zjednodušit život. V elektronické podobě se lístek lépe aktualizuje. Na druhou stranu, jak často hospody své menu mění? To je takový problém každé ráno vytisknout dvacet papírů a vyměnit je v kožených deskách?
Samotnou technologii QR kódů mám rád. Spoustu věcí usnadňuje. Na placení je dokonalá.
Místo aby se člověk pět minut mořil s kopírováním čísel účtů a variabilních symbolů, nedejbože s jejich opisováním, má hotovo za deset sekund. V restauracích a kavárnách podle mě proces výběru jídla spíš komplikuje. Listování papírovou nabídkou mi navíc připadá příjemné.