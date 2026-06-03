Jiří Langmajer slaví 60. narozeniny. Připomeňte si jeho role i veřejné působení

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  14:30
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Jiří Langmajer, který dnes slaví 60. narozeniny, patří k nejvýraznějším osobnostem českého herectví. Diváci ho znají z desítek divadelních, filmových i televizních rolí. Během kariéry působil na předních českých scénách včetně Národního divadla, dnes vystupuje mimo jiné v pražském Divadle Ungelt a pravidelně se objevuje také na Letních shakespearovských slavnostech. Na svém kontě má více než sto filmových rolí a řadu výrazných seriálových postav.
Z natáčení filmu Líbáš jako ďábel - Jiří Langmajer Jiří Langmajer ve filmu Pravidla lži (2006) Jiří Langmajer a Adéla Gondíková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (červen 2026) Jiří Langmajer hraje konferenciéra v kabaretu Moulin Rouge. Z filmu Copak je to za vojáka Jiří Langmajer v komedii Copak je to za vojáka Hlavní hrdinové seriálu Zločiny Velké Prahy v podání Jaroslava Plesla, Jiřího... Jiří Langmajer a Adéla Gondíková Jiří Langmajer v seriálu Zločiny Velké Prahy (2021) Jiří Dvořák a Jiří Langmajer v inscenaci Jak starý je měsíc Zlata Adamovská jako Zita Gráfová ve filmu Milenci a vrazi, za nějž byla... Jiří Langmajer v seriálu Národní házená

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