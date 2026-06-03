Jiří Langmajer slaví 60. narozeniny. Připomeňte si jeho role i veřejné působení

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3. června 2026 14:30
Jiří Langmajer, který dnes slaví 60. narozeniny, patří k nejvýraznějším osobnostem českého herectví. Diváci ho znají z desítek divadelních, filmových i televizních rolí. Během kariéry působil na předních českých scénách včetně Národního divadla, dnes vystupuje mimo jiné v pražském Divadle Ungelt a pravidelně se objevuje také na Letních shakespearovských slavnostech. Na svém kontě má více než sto filmových rolí a řadu výrazných seriálových postav.