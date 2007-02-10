Jiří Langmajer, který dnes slaví 60. narozeniny, patří k nejvýraznějším osobnostem českého herectví. Diváci ho znají z desítek divadelních, filmových i televizních rolí. Během kariéry působil na předních českých scénách včetně Národního divadla, dnes vystupuje mimo jiné v pražském Divadle Ungelt a pravidelně se objevuje také na Letních shakespearovských slavnostech. Na svém kontě má více než sto filmových rolí a řadu výrazných seriálových postav. Tento snímek pochází z filmu Líbáš jako ďábel.
Autor: Falcon
Jiří Langmajer a Adéla Gondíková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (červen 2026)
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Premiéra muzikálu Adéla ještě nevečeřela: Jiří Langmajer si zahrál šíleného profesora Rupperta von Kratzmara
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer hraje konferenciéra v kabaretu Moulin Rouge.
Autor: Divadlo Broadway
Jiří Langmajer se ptá. Snímek Přes prsty (2019). Režie: Petr Kolečko.
Autor: CINEMART
Nominace na ceny Český lev - zpívající herec Jiří Langmajer a moderátor večera Jan Budař (vlevo), 10.2.2007
Autor: Aleš Kartal
Z filmu Copak je to za vojáka
Autor: ČT
Jiří Langmajer v komedii Copak je to za vojáka
Autor: ČT
Hlavní hrdinové seriálu Zločiny Velké Prahy v podání Jaroslava Plesla, Jiřího Langmajera a Denise Šafaříka
Autor: Česká televize
Jiří Langmajer a Adéla Gondíková
Autor: FTV Prima / Teki Shine
Jiří Langmajer v seriálu Zločiny Velké Prahy (2021)
Autor: © Česká televize
Jiří Langmajer coby Ruppert von Kratzmar
Autor: Marek Navrátil
Jiří Dvořák a Jiří Langmajer v inscenaci Jak starý je měsíc
Autor: Olga a Jan Malířovi
Z filmu Na vlastní nebezpečí
Autor: Falcon
Zlata Adamovská jako Zita Gráfová ve filmu Milenci a vrazi, za nějž byla nominována na Českého lva. Jejího obdivovatele hrál Jiří Langmajer.
Autor: Archiv MAFA
Jiří Langmajer v seriálu Národní házená
Autor: TV Nova
Křest kalendáře Lucie 2008 - Jiří Langmajer
Autor: Milan Nováček
Jiří Langmajer ve hře Hamlet
Autor: Letní shakespearovské slavnosti
Jiří Langmajer v seriálu Ordinace v růžové zahradě
Autor: TV Nova
Vlasta Hájek a Jiří Langmajer
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer (20. ledna 2026)
Autor: Divadlo Ungelt
JIří Langmajer při natáčení kampaně Hejt není názor
Autor: TV Nova
Jiří Langmajer v představení Cesta k vodopádům
Autor: Divadlo Ungelt
Vlasta Hájek a Jiří Langmajer
Autor: Marek Navrátil
Premiéra muzikálu Adéla ještě nevečeřela: Jiří Langmajer si zahrál šíleného profesora Rupperta von Kratzmara
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer si zahraje po boku Vladimíra Brabce
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer - Kostýmová zkouška muzikálu Dracula
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer a Daniel Hůlka - Kostýmová zkouška muzikálu Dracula
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer - Kostýmová zkouška muzikálu Dracula
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer a Oskar Hes v seriálu Kriminálka Anděl (2024)
Autor: TV Nova
Monika Absolonová, Dan Hůlka, Kamila Nývltová a Jiří Langmajer - Premiéra muzikálu Dracula
Autor: Marek Navrátil
Jiří Langmajer a Tomáš Trapl - Zkoušky muzikálu Baron Prášil
Autor: Petr Jirkl
Z natáčení Dvanácti rozhněvaných mužů (Vladimír Javorský, Jiří Langmajer)
Autor: Nakladatelství XYZ
Z filmu Svatá čtveřice, na snímku Jiří Langmajer
Autor: Bontonfilm
Jiří Langmajer a Hynek Čermák ve filmu Svatá čtveřice (2012)
Autor: Bontonfilm
Ze seriálu Kriminálka Staré město II
Autor: ČT
Anežka Šťastná a Jiří Langmajer v představení Cesta k vodopádům
Autor: Jan Malíř
Polovina svaté čtveřice Jiří Langmajer a Marika Procházková
Autor: Bontonfilm
Jiří Langmajer a Klára Issová v inscenaci Richard III.
Autor: Viktor Kronbauer, Agentura Schok
Jiří Langmajer v příběhu z cyklu Nevinné lži.
Autor: Česká televize
Ve filmu Svatá čtveřice si zahráli Jiří Langmajer, Viktorie Čermáková, Marika Procházková a Hynek Čermák (2002)
Autor: ČFTA
Ze seriálu Kriminálka Staré město II.
Autor: ČT
Kostýmová zkouška muzikálu Mata Hari - Jiří Langmajer
Autor: Divadlo Broadway
Ondřej Vetchý a Jiří Langmajer ve filmu Všiváci (2014)
Autor: Bontonfilm
Bratři pod tíhou rodinných traumat. Ondřej Vetchý a Jiří Langmajer jako válečný veterán Richard a chirurg Mikuláš ve filmu Všiváci.
Autor: Bontonfilm
Jiří Langmajer v seriálu Labyrint
Autor: ČT
Jiří Langmajer
Autor: iDNES.cz - Marek Navrátil
Jiří Langmajer a Adéla Gondíková (12. prosince 2014)
Autor: iDNES.cz Marek Navrátil
Jiří Langmajer coby člen mordparty. Tu tvoří ještě herci Stanislav Majer a Pavel Batěk.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Ze seriálu Labyrint
Autor: Česká televize
Ze seriálu Labyrint
Autor: Česká televize
Ve filmu Seznamka si Jiří Langmajer zahraje elegantního ředitele agentury.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Ze čtených zkoušek muzikálu Ať žijí duchové!
Autor: Muzikál Ať žijí duchové!
Barbora Srncová a Jiří Langmajer v seriálu Bylo nás pět (1994)
Autor: © Česká televize
Jiří Langmajer
Autor: Bontonfilm
Jiří Langmajer v komedii Sezn@mka
Autor: Bontonfilm
Jiří Langmajer v komedii Sezn@mka
Autor: Bontonfilm
V Ústí nad Labem se například odehrává film podle předlohy Vladimíra Párala Milenci a vrazi, jednu z hlavních roli si v něm zahrál Jiří Langmajer.
Autor: ČT
Jiří Langmajer a Adéla Gondíková v muzikálu Čas růží
Autor: David Kraus
Jiří Langmajer ve filmu Špunti na vodě
Autor: Alžběta Orten
Jiří Langmajer
Autor: Alžběta Orten
Jiří Langmajer
Autor: Prima ZOOM
Jiří Langmajer při natáčení komedie Přes prsty
Autor: PP Film
Jiří Langmajer při focení pro magazín Prima ZOOM
Autor: Prima ZOOM
Jiří Langmajer
Autor: Prima ZOOM
Jiří Langmajer, Tomáš Trapl a Bořek Slezáček v muzikálu Mamma Mia!
Autor: Archiv B. Slezáčka
Jiří Langmajer při natáčení filmu Minuta věčnosti
Autor: CinemArt