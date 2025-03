Budu vypadat jako pr... s očima, říká Jiří Mádl. Kvůli nové roli půjde dohola

„Já to tak mám po každé režii, vždycky chci se vším skoncovat a nic dalšího už netočit. Protože je to strašně náročné. Ale pak začnete jezdit po světě, máte nějaké úspěchy a samozřejmě, že to chcete zažít znova,“ říká upřímně. „Vyhráli jsme toho s Vlnami strašně moc a do kina nám přišlo milion dvě stě tisíc diváků, když počítám i Slovensko. V takovém případě skoro musíte pokračovat. Na Snowboarďáky přišla jenom polovina,“ usmívá se.

O víkendu přibyl Vlnám mimo jiné Český lev za scénář, režii a staly se nejlepším filmem uplynulého roku. Byly i v nominaci na Oscara, do nejužšího výběru se však neprobojovaly a Jiří tak nejen že nebyl na slavnostním předávání cen v Los Angeles, ale kupodivu nesledoval přímý přenos ani z domova.

„Byl jsem s rodinou na dovolené a přiznám se, že jsem na to úplně zapomněl. Ale měl jsem radost, že tu kategorii, ve které jsme byli my s Vlnami, vyhráli Brazilci s I’m Still Here, protože si myslím, že si to zasloužili. Já ten film viděl a byl výborný. Naopak se mi moc nelíbila Emilia Pérez. Asi by mě mrzelo, kdyby to dostala Emilka,“ dodává.

Na stole má v současné době čtyři látky, dvě na minisérie a další na celovečerní film, kterých by se měl ujmout jako režisér. K tomu dál funguje jako herec. Čeká ho pohádka a také natáčení celovečerního snímku s režisérem Jiřím Strachem. „Je to moc hezká role a budu kvůli ní muset jít dohola. Shodit vlasy i vousy. Podle mě budu vypadat jako pr*el s očima. Ale těším se na to, je to skvělá postava,“ říká navzdory tomu, že má ztvárnit umírajícího nemocného muže.

Jiří Mádl si na 32. ročníku Českého lva odnesl hned dvě ocenění – za nejlepší scénář a nejlepší režii k filmu Vlny. (8. března 2025)

„Je spousta rolí, do kterých vás režiséři chtějí obsadit takzvaně kvůli jménu, ale když nevidím důvod, proč bych je měl hrát právě já, tak do toho nejdu. Radši hraju míň, ale postavy, které jsem ještě nedělal anebo u nichž mám pocit, že jsem jim schopný něco dát,“ popisuje, jak postupuje při výběru rolí.

Po legendárních Snowboarďácích mu hrozilo zaškatulkování, ale unikl mu. „To bylo tak první rok, ale jinak jsem měl obrovské štěstí, že jsem během své kariéry dostával spousty různých rolí. A velmi brzy, zhruba po dvou letech od uvedení Snowboarďáků, jsem už byl hrozně uznávaný, což ovšem může být i cesta do pekel. Ale já si to užíval a ty role jsem střídal. Měl jsem štěstí, protože herec roste příležitostmi. A já je dostal. Spoustě mých kolegů trvalo mnohem déle, než se z určité škatulky vymanili,“ říká Mádl.

V současné době je k vidění na streamovací platformě televize Nova v minisérii Král Šumavy: Agent chodec. Její děj se odehrává v době nastupující komunistické diktatury. A právě postava Bauera, kterého Mádl hraje, je jejím služebníkem. „Bauer má svoje důvody, proč do komunistické strany vstoupil. Během války přišel o rodinu… Patří ke generaci, která se pro stranu nadchla. Ale ujde nějakou cestu během těch šesti dílů,“ nastiňuje Mádl vývoj své postavy. „Líbil se mi už scénář a byl jsem nadšený z Damiána Vondráška. Myslím, že je to citlivý a chytrý režisér.“

Když je na place jako herec, dokáže se prý od režijních nápadů naprosto odstřihnout. Koncentruje se pouze na svoji roli.

V souvislosti s Vlnami má Mádl v současné době čtyři pozvání do zahraničí. „Ale ani jednoho eventu se nebudu moci zúčastnit, protože tou dobou jako herec točím. Možná, že ještě stihnu něco v létě, uvidím. Ale je třeba si říct, že Vlny se blíží ke konci své cesty. Film má životnost rok. Odstartovali jsme ho na začátku července ve Varech a tam jeho cesta víceméně zase skončí,“ dodal.