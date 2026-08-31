Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu

  10:18aktualizováno  10:18
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Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou....

Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou. (srpen 2026) | foto: Instagram @jiriployhar

Metoda Markovič: Straka
Jiří Ployhar a jeho partnerka Laura si užívají společné chvíle na Korfu. (srpen...
Partnerka Jiřího Ployhara Laura pózuje během dovolené na řeckém Korfu. (srpen...
Jiří Ployhar s partnerkou Laurou na dovolené na řeckém ostrově Korfu (srpen...
53 fotografií
Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už nějaký čas a Ployhar svou výrazně mladší lásku nijak neskrývá.

Jiří Ployhar si letošní léto užil naplno. Herec vyrazil na několikadenní dovolenou na řecký ostrov Korfu se svou partnerkou Laurou, která je o osmadvacet let mladší. Zamilovaný pár se společně objevil na několika fotografiích v plavkách, které Ployhar zveřejnil na sociálních sítích.

„Ahoj léto, ahoj (pětidenní) prázdniny,“ napsal herec k sérii snímků. Nechyběla ani jeho typická nadsázka. „Nepředstírané štěstí (předstírané jsou jenom moje svaly),“ okomentoval fotografie, na nichž se usmívá po boku své partnerky.

Jiří a Laura o svém vztahu poprvé veřejně promluvili v roce 2025. Poznali a dali se dohromady při natáčení filmu Tahle párty je DEAD, kde Laura pracovala v produkci.

Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou. (srpen 2026)
Jiří Ployhar s partnerkou
Jiří Ployhar a jeho partnerka Laura si užívají společné chvíle na Korfu. (srpen 2026)
Partnerka Jiřího Ployhara Laura pózuje během dovolené na řeckém Korfu. (srpen 2026)
53 fotografií

Dvojice spolu také žije. Už začátkem roku Ployhar prozradil, že se s Laurou sestěhovali pouhé dva a půl měsíce po seznámení. „Zvládáme to v pohodě,“ uvedla tehdy Laura. Herec si zároveň pochvaloval, že mu partnerka pomohla změnit jídelníček a že místo knedlíků se zelím přešel na zdravější stravu.

Jejich věkový rozdíl pochopitelně přitahuje pozornost veřejnosti. Ployhar v minulosti přiznal, že ho některé negativní komentáře na adresu jejich vztahu zraňovaly. Dnes se však zdá, že si společný život užívají po svém. V lednu navíc dvojice pobavila veřejnost odvážnou novoroční fotografií, na níž oba pózovali svlečeni do půl těla.

Sám Ployhar letos v rozhovoru pro iDNES.cz mluvil o tom, že si vedle své partnerky užívá život a přemýšlí také o založení rodiny. Přiznal, že by si děti přál, zároveň ale dodal, že si není jistý, zda je vůbec může mít.

Jiří Ployhar je absolventem Pražské konzervatoře a DAMU a na obrazovce se objevil už jako osmiletý ve filmu Kukačka v temném lese. Diváci ho znají z řady filmů a seriálů, často také v rolích záporných postav. Výrazně se zapsal například jako trenér Žloutek v projektu Vyšehrad, objevil se také ve filmech Lidice, Rafťáci, Micimutr nebo Vyšehrad: Dvje. Věnuje se rovněž dabingu.

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