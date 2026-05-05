Jiřina Bohdalová oslavila 95. narozeniny v neděli 3. května. K zástupu gratulantů se připojila i Česká pošta, která se společností VDN Promo Petra a Jitky Větrovských představila edici poštovních známek ozdobených jejími portréty.
„Když za mnou Petr a Jitka přišli, nechtělo se mi tomu ani věřit. Nebudu nic zastírat, je to pro mě něco mimořádného a obrovská pocta. Strašně si toho vážím a známky, které znázorňují průřez celým mým životem, se mi fantasticky líbí,“ uvedla Bohdalová, která se tak stala první herečkou v historii České republiky s vlastní edicí známek.
Aršík obsahuje celkem 25 známek s pěti různými motivy, které připomínají klíčová období bohaté kariéry Jiřiny Bohdalové i její nezapomenutelné filmové role. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele.
Mimořádný zájem
O mimořádném zájmu svědčí i prodejní výsledky. První várka známek označená písmenem B, které čítala 500 aršíků, se vyprodala za 24 hodin.
„Aktuálně jsme zahájili prodej dotisku známek s označením A a během prvních hodin se prodalo již 60 procent. Je zřejmé, že i tato edice bude velmi brzy vyprodána,“ uvedla Jitka Větrovská za VDN Promo.
Aršíků s označením A je celkem 320 kusů. Jeden vyjde na stránkách VDN Promo na 2 590 korun.
„Známky jsou výkladní skříní České pošty. Jsem rád, že paní Jiřina Bohdalová dostala ke svým krásným narozeninám tuto poctu. Osobnosti, jako je napříč generacemi oblíbená „Bohdalka“, si své místo mezi filatelistickými skvosty jistě zaslouží,“ říká ředitel korporátních služeb České pošty Ondřej Škorpil a dodává, že v minulosti se vlastních známek dočkala třeba Marta Kubišová nebo Lucie Bílá.