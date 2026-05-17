Na červený koberec přišel Travolta ve světlém baretu s brýlemi a černými vousy, které si na událost zjevně obarvil, protože v březnu se v New Yorku ukázal s prošedivělými vousy. Doprovodila ho dcera Ella Bleu, která hraje v jeho novém filmu Propeller One-Way Night Coach. Ten přijeli společně na festival představit, aniž tušili, že si Travolta odveze Zlatou palmu za celoživotní dílo.
Fanoušci hercův vzhled na sociálních sítích nenechali bez komentářů. Jedni kritizovali jeho proměnu a snahu vypadat mladší a přirovnávali ho k chodící voskové figuríně, další obdivovali jeho styl umělce ze 30. let.
John Travolta byl cenou na festivalu v Cannes upřímně dojatý. „Tohle je mnohem víc než Oscar. Naprosté překvapení. Nemohu tomu uvěřit. Je to to poslední, co bych čekal,“ řekl Travolta, který do Cannes přijel představit svůj režijní debut a o ocenění neměl ponětí.
Film Propeller One-Way Night Coach je hodinový autobiografický snímek o Travoltově prvním letu coby osmiletého chlapce s matkou z New Yorku do Los Angeles v roce 1962. Šestadvacetiletá Ella Bleu Travolta v něm hraje letušku a sám Travolta tu je v roli vypravěče.