Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

  15:40aktualizováno  15:40
Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté řadě historického dramatu a prozradil, že seriálové intimnosti nejsou tak noblesní, jak se na první pohled možná mohou zdát. On i jeho kolegové dávají prý jednoznačně přednost scénám, které vyžadují hlubší emocionální zapojení.

„Vím, že sexuální scény v seriálu Bridgertonovi jsou hodně diskutované, ale pravda je taková, že my herci se mnohem více těšíme na natáčení jiných scén. A to takových, které vyžadují hluboké emoce,“ popsal Jonathan Bailey v rozhovoru pro magazín OK!

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi
Jonathan Bailey na Zlatých glóbech
Jonathan Bailey v seriálu Bridgerton
Jonathan Bailey v seriálu Bridgerton
28 fotografií

„Vím, že ty scény možná vypadají sexy nebo dokonce noblesně, ale představte si místnost s mnoha kamerami, desítkami lidí stojících kolem vás, pobíhajícími koordinátory intimity a vším tím ostatním – a vy tam před nimi ležíte nahý a má to vypadat jako velmi intimní chvilka,“ vysvětluje.

„Ve skutečnosti to všechno působí dost směšně a absurdně a musím přiznat, že někdy je opravdu hrozně těžké se v takových chvílích nezačít smát,“ říká herec.

V první milostné scéně herec u divaček zabodoval už tři minuty po začátku první epizody seriálu Bridgertonovi a objevil se i v několika dalších. „Nejsem fanouškem nahoty a natáčení sexuálních scén, tak to prostě je. A souhlasím jen s natáčením takových scén, které mají význam pro příběh,“ přiznává.

Na otázku, zda chce mít jednou děti, herec odpověděl pro britské vydání magazínu Esquire takto: „Děti bych jednou chtěl, ale nespěchám. Stát se otcem je podle mě privilegium. Je to něco, o čem přemýšlím do budoucna. Jako muž – gay mohu plánovat jinak a netlačí mě naštěstí čas. Uvažuji o adopci či alternativních formách rodičovství, umím si představit třeba spolurodičovství s partnerem či se ženou, která touží po dětech,“ uvedl Bailey.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.