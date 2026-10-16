Řeč je o samci želvy obrovské jménem Jonathan. Na Svatou Helenu ho přivezli lidé v roce 1882 ze seychelského ostrova Aldambra. Tehdy mu bylo okolo padesáti let. Dnes se proto odhaduje, že Jonathanovi bude přibližně 194. Dělá to z něj nejstaršího známého žijícího suchozemského živočicha. Jeho současníci byli Charles Darwin nebo královna Viktorie.
Jonathan se počítá za kmeta i ve srovnání s jinými želvami obrovskými. Zoologové odhadují, že se běžně dožívají přibližně osmdesátky. Někteří jedinci ale mohou tuto hodnotu výrazně překročit.
Skupinu vědců vedenou Stephenem W. Clarkem z nadace Kallel v Nashvillu v americkém státě Tennessee zajímalo, jak to dělají. Nadace se zabývá výzkumem dlouhověkosti. Její jméno pochází ze severské mytologie. Znamená něco jako „věčné jaro“.
DNA ze slin
Clark a jeho spolupracovníci prozkoumali Jonathanovu dědičnou informaci. Mohli však použít jen vzorky slin a stěry z vnitřní strany tlamy. Ostrovní úřady jim nepovolily odběr krve. Bály se infekce. Získaná DNA tak byla poměrně hodně polámaná. Vědci přesto kód složili v počítači a porovnali ho s dědičnou informací čtyř dalších želv.
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Vyšlo najevo, že Jonathan má ve výjimečně dobrém stavu mitochondrie. V těchto miniaturních váčcích uvnitř buněk probíhá nejdůležitější část dýchání. Kdysi byly samostatnými bakteriemi.
Proto mají vlastní DNA. Deoxyribonukleová kyselina v Jonathanových mitochondriích byla jen velice málo poškozená. Její stav odpovídal pětiletému želvěti.
„Zjistili jsme, že genové regulátory podílející se na produkci energie a opravě DNA zůstaly u Jonathana po téměř dvě století neuvěřitelně stabilní,“ řekl v tiskové zprávě jeden z výzkumníků, Justin Gerlach z Cambridgeské univerzity.
Prastarý Adwaita
Badatelé našli v Jonathanově genomu pouhých 287 změn. Pouhých 41 z nich mohlo mít nějaký biologický vliv. Počet jiných jedinců, s nimiž výzkumníci Jonathanův genom srovnávali, byl ale poměrně nízký. Výzkum by asi bylo lepší zopakovat s větším kontrolním vzorkem. Odhad Jonathanova věku je navíc jen velmi přibližný. Příčina je nasnadě.
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Želvy obrovské mají zvyk přežívat své lidské chovatele. Za absolutního rekordmana je v současnosti považovaný samec Adwaita. Jeho jméno znamenalo v sanskrtu zhruba Jediný a neopakovatelný.
V roce 1757 ho po vítězství v bitvě u Palásí dostal britský plukovník Robert Clive společně s dalšími čtyřmi želvami. Stejně jako Jonathan pocházel ze Seychel (Adwaita, nikoliv plukovník). V roce 1875 nebo 1876 se želví samec dostal do rukou německého odborníka na telegrafy Carla Louise Schwendlera.
Ten ho věnoval kalkatské zoo. Adwaita v ní vedl dlouhý a spokojený život. V roce 2006 bohužel podlehl infekci způsobené prasklým krunýřem. Podle různých zdrojů mu v té době mohlo být 179 až 256 let.