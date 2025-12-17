Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí odmítli prodat zboží, které si vybrala.
„Je to velmi drahé,“ odbyli prostitutku Vivian v podání Julie Robertsové v luxusním obchodě ve filmu Pretty Woman, kam si ve vyzývavém oblečení přišla koupit slušnější šaty.

Podobnou scénu herečka zažila naživo v obchodě s vintage oblečením v pražských Nuslích s názvem 1981. Julie Robertsová sem zavítala nečekaně během svého pobytu v Česku. Zaměstnankyně obchodu ji ovšem nepoznala. „Řekneme, že Julie Roberts u nás zažila Pretty woman part 2,“ pochlubil se obchod na Instagramu.

„Tohle všechno se totiž stalo v den, kdy na obchodě byl jen benjamínek našeho týmu, který Julii nepoznal, a když si Julie při placení chtěla koupit i jednu věc, které chyběla visačka, naše loyal employee jí to neprodala. A to i přesto, že Julie řekla, že zaplatí cokoliv,“ popisuje scénu jako vystřiženou z filmu, který Robertsovou v roce 1990 proslavil po celém světě.

„Všechno ale dobře dopadlo, všichni se zasmáli, Julie nakoupila a pro vysněný kousek se její asistentka ještě ten den zastavila,“ dodává obchod.

Julie Robertsová se v Praze objevila na začátku prosince. Přiletěla kvůli natáčení reklamy pro značku Lancôme, které probíhalo v barrandovských ateliérech.

Fotografové serveru Expres.cz ji zachytili, když v doprovodu svého bodyguarda navštěvovala obchody kolem Staroměstského náměstí. Herečka v bundě, čepici a brýlích působila nenápadně a prodavačka secondhandu v Nuslích nebyla jedinou, kdo v ní velkou hvězdu nepoznal.

A neděláme si srandu ani když řekneme, že @juliaroberts u nás zažila Pretty woman part 2. Tohle všechno se totiž stalo v den, kdy na obchodě byl jen benjamínek našeho týmu, který Julii nepoznal a když si Julie při placení chtěla koupit i jednu věc, které chyběla visačka, naše loyal employee jí to neprodala. A to i přesto, že Julie řekla, že zaplatí cokoliv (pamatujete tu scénu z obchodu z Beverly Hills? to nevymyslíš). Všechno ale dobře dopadlo, všichni se zasmáli, Julie nakoupila a pro vysněný kousek se její asistentka ještě ten den zastavila.

5. prosince 2025 v 11:38
