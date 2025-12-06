Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Hollywoodská legenda Julia Robertsová se prošla centrem Prahy téměř bez povšimnutí. Podle serveru Expres.cz, jehož fotografům se povedlo herečku zachytit, se pohybovala převážně v okolí Staroměstského náměstí. Procházela se historickými uličkami, zastavila se u vánoční výzdoby a stánků a zamířila i do několika obchůdků.
Herečku známou například z filmů Pretty Woman, Notting Hill či Jíst, meditovat, milovat, zaujala mimo jiné prodejna s absintem, odkud si odnesla pár drobností a dárků. Navštívila také obchod se sladkostmi, kde si udělala radost cukrovinkami. Než se vydala na další nákupy, poseděla krátce v restauraci. Poté pokračovala v procházce klikatými uličkami historického centra.
Robertsová vsadila na maximálně nenápadný styl: zimní bunda, jednoduchá čepice a pohodlné boty. Právě díky tomu se jí podařilo splynout s davem natolik, že si většina kolemjdoucích vůbec neuvědomila, koho v uličkách hlavního města míjí. Ještě před pár dny přitom hollywoodská hvězda zářila na červeném koberci newyorských Gotham Film Awards, kde byla středem pozornosti všech fotografů.
Julie Robertsová do Prahy přiletěla kvůli natáčení reklamy pro značku Lancôme, které probíhalo v barrandovských ateliérech. Předvánoční atmosféru ve městě si hvězda užívala, fotografové Expresu ji zachytili ve velmi dobré náladě a usměvavou.
Po boku americké herečky tentokrát chyběl její manžel Danny Moder, s nímž tvoří dlouholetý pár a nedávno o něm v rozhovoru pro magazín People prohlásila, že je pro ni stále velkým zdrojem radosti. V Praze však uznávaného hollywoodského kameramana zastoupil Juliin osobní bodyguard. Ten ji doprovází po celém světě a o její bezpečnost se staral i během jejího krátkého pobytu v Praze.
Herečka zde strávila pár dní, ubytovala se v hotelu Four Seasons, z Prahy odletěla v pátek večer. Pro Julii Robertsovou není Česko neznámou destinací. V roce 2023 měl premiéru film White Bird, který produkovala. Příběh z druhé světové války se z velké části natáčel v Praze, v Liberci a na dalších místech České republiky.