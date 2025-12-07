Katy Perry poprvé potvrdila vztah s expremiérem. Hlavně nezačni zpívat o politice, píší jí

Katy Perry ve svém příspěvku zachytila společné momenty s Justinem Trudeauem při procházkách městem, návštěvě kulturních akcí i běžných denních aktivitách.
Přestože zpěvačka přímo nenapsala, že jde o oznámení vztahu, fotografie jasně ukazují, že dvojice spolu tráví čas i mimo veřejné akce. Příspěvek během krátké doby vyvolal rozsáhlou odezvu na sociálních sítích.
Zveřejnění společných fotografií následovalo jen několik dní poté, co se Perry a Trudeau společně objevili na setkání s bývalým japonským premiérem Fumio Kišidou. Ten ve svém příspěvku na sociální síti X označil Katy Perry jako partnerku Justina Trudeaua. Trudeau příspěvek následně sdílel.
O lásce nového slavného páru se spekulovalo od července, kdy byli spatřeni při společné večeři v Montréalu. Ani jeden z nich však až dosud vztah veřejně nekomentoval.
Zatímco část fanoušků vnímá oznámení pozitivně a pár podporuje, jiní upozorňují na možná úskalí spojená s kombinací showbyznysu a veřejného života bývalého premiéra. „Hlavně nezačni zpívat o politice,“ píší zpěvačce někteří sledující.
„Justin se snaží s Katy trávit co nejvíce času a ona je z toho nadšená. Setkávají se kdykoli to jen,“ uvedl počátkem prosince zdroj magazínu People.
Zpěvačka byla v minulosti zasnoubena s hercem Orlandem Bloomem. Dali se dohromady v roce 2016, rozešli se letos po devíti letech vztahu. Mají spolu pětiletou dceru Daisy Dove.
Justin Trudeau je rozvedený, se Sophie Grégoire Trudeauovou má tři děti: Xaviera, Ellu‑Grace a Hadriena. V srpnu 2023 manželé oznámili, že se rozcházejí. Sophie je bývalá televizní moderátorka, veřejně se angažuje v charitativních a společenských projektech.
Katy Perry se proslavila hity jako I Kissed a Girl a Firework. Patří mezi nejúspěšnější současné popové hvězdy, objevila se i v několika televizních show, například jako porotkyně pěvecké soutěže American Idol. Čeští fanoušci ji mohli osobně vidět naposledy letos 30. října, kdy vystoupila v pražské O2 areně.