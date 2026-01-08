Rok 2026 přinese pro padající hvězdy nejlepší podmínky za 20 let

Pokud si chcete v roce 2026 naplánovat jeden nezapomenutelný zážitek pod širým nebem, vyberte si noc z 12. na 13. srpna. Astronomové hlásí vzácnou shodu okolností: maximum srpnových Perseid nastane v době novoluní. Čeká nás absolutní tma a nebeské divadlo, jaké nepamatujeme dvě desetiletí. Tím ale výčet skvělých podmínek nekončí.
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj Geminid vrcholí za příznivých podmínek. O víkendové noci zazáří až 1000 meteorů. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Nejen na kopci u Jihlavy se sešlo několik pozorovatelů meteorického roje Perseidy.
Největším nepřítelem všech, kteří rádi vzhlížejí k noční obloze, není jen špatné počasí, ale paradoxně Měsíc. Pokud je kolem úplňku, dokáže svou září „vymazat“ až 90 % všech meteorů. Rok 2026 je však v tomto ohledu naprosto výjimečný – Měsíc totiž nebude rušit u většiny hlavních meteorických rojů roku.

Pozvolný začátek roku: Kvadrantidy

Prvním velkým rojem roku byly lednové Kvadrantidy (maximum v noci ze 3. na 4. ledna). Přestože mají potenciál vyprodukovat přes 100 meteorů za hodinu, v roce 2026 měli pozorovatelé smůlu. Měsíc byl krátce po úplňku a svým svitem přesvítil většinu úkazů. Vidět byly jen ty nejjasnější kousky.

Jarní „vláčky“ a pozdrav od Halleyovy komety

Po zimní pauze se obloha vyčistí pro dva zajímavé úkazy:

  • Lyridy (22.–23. dubna): Tento dubnový roj je známý svými „vláčky“ – stopami, které po průletu zůstávají na obloze svítit i několik sekund. Měsíc zapadne už před půlnocí, takže ráno nastane naprostá tma. Nejvhodnější je meteory vyhlížet od 2. hodiny ranní do rozbřesku.
  • Eta Aquaridy (5.–6. května): Jsou pozůstatkem slavné Halleyovy komety. Přestože jejich radiant (souhvězdí Vodnáře) nevystupuje v Česku vysoko, rok 2026 nabízí skvělé podmínky. Měsíc zapadá kolem druhé hodiny ranní a právě mezi druhou a čtvrtou, kdy radiant stoupá, bude na obloze ideální tma.

Halleyova kometa

Perseidy 2026: Maximum v absolutní tmě

Srpnové Perseidy jsou v Česku nejoblíbenějším kosmickým „ohňostrojem“. V roce 2026 však nepůjde o běžný ročník. Maximum se odehraje 12. srpna jen několik hodin po novu, což zaručuje tu nejtmavší možnou oblohu. Astronomové očekávají v průměru 50 až 80 meteorů za hodinu.

„Perseidy jsou také známé tím, že v době jejich maxima může na obloze zazářit i velmi jasný meteor. V takovém případě sledujeme zánik až několikacentimetrového ledo-prachového fragmentu komety Swift-Tuttle vysoko v zemské atmosféře. Obvykle takové meteory dosahují jasností, jako mají ty nejjasnější hvězdy nočního nebe,“ vysvětluje Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Perseidy

Vzácně ale může zazářit i tak zvaný bolid, tedy meteor jasnější než planeta Venuše, či dokonce Měsíc v první čtvrti. „Po průletu takového bolidu je také několik minut pozorovatelná zářící stopa, která se vlivem větrných poryvů vysoko v atmosféře postupně zdeformuje a roztáhne do stran,“ dodal Horálek.

Podzimní rychlíci: Orionidy a Leonidy

Podzim přinese střety s prachem dvou různých komet:

  • Orionidy (21.–22. října): Druhý roj spojený s Halleyovou kometou. V roce 2026 však budou mít špatné podmínky. Měsíc bude téměř v úplňku a slabší meteory zcela zneviditelní.
  • Leonidy (17.–18. listopadu): Meteory Leonid patří k těm nejrychlejším. Vletí do atmosféry takovou rychlostí, že zanechávají dlouhé zářící stopy, které se na obloze vlní jako stříbřité nitky. Podmínky budou vynikající – Měsíc zapadne o půlnoci a druhá polovina noci proběhne na černé obloze.

Geminidy: Nejhustší roj roku

V posledních letech jde o nejbohatší roj vůbec, často předčí i Perseidy. Dne 13. prosince 2026 bude Měsíc ve fázi úzkého srpku a zapadne brzy večer.

„Mezi půlnocí a 4. hodinou ranní souhvězdí Blíženci stoupají nejvýše nad obzor. I přes svit Měsíce po jeho východu v časných ranních hodinách bude možné uvidět alespoň jasné meteory, jejich frekvence by mohla být za těchto podmínek okolo 130 za hodinu,“ láká Horálek.

Meteorický roj Geminidy. Autor fotografie: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Kalendář meteorických rojů pro rok 2026
RojMaximum (noc)Měsíc v roce 2026Vyplatí se sledovat?
Kvadrantidy3. lednaKrátce po úplňkuSpíše ne
Lyridy22. dubnaZapadá před půlnocíAno, ranní tma
Eta Aquaridy5. květnaZapadá kolem 2:00Ano, nad ránem
Perseidy12. srpnaNovoluníPriorita roku
Orionidy21. říjnaTéměř v úplňkuSpíše ne
Leonidy17. listopaduZapadá o půlnociAno, po půlnoci
Geminidy13. prosinceJen úzký srpekAno, po celou noc

Jak si pozorování nejlépe užít?

  1. Utečte z města: Světelný smog je zabiják meteorů. V horách (Beskydy, Šumava, Jizerské hory) jich spatříte desítky, v Praze jen jednotky.
  2. Zapomeňte na mobil: Adaptace oka na tmu trvá 20 minut. Stačí jeden pohled na displej a vaše noční vidění je pryč.
  3. Nepotřebujete dalekohled: Meteory létají po celé obloze. Nejlepší je lehnout si do lehátka a dívat se prostě vzhůru.

Malý tahák: Meteoroid je tělísko ve vesmíru, meteor je světelný úkaz na nebi (padající hvězda) a bolid je mimořádně jasný meteor. Meteorit, tedy zbytek, který dopadne na zem, u srpnových Perseid nečekejte – jde o křehký kometární prach, který se vypaří beze zbytku.

