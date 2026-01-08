Největším nepřítelem všech, kteří rádi vzhlížejí k noční obloze, není jen špatné počasí, ale paradoxně Měsíc. Pokud je kolem úplňku, dokáže svou září „vymazat“ až 90 % všech meteorů. Rok 2026 je však v tomto ohledu naprosto výjimečný – Měsíc totiž nebude rušit u většiny hlavních meteorických rojů roku.
Pozvolný začátek roku: Kvadrantidy
Prvním velkým rojem roku byly lednové Kvadrantidy (maximum v noci ze 3. na 4. ledna). Přestože mají potenciál vyprodukovat přes 100 meteorů za hodinu, v roce 2026 měli pozorovatelé smůlu. Měsíc byl krátce po úplňku a svým svitem přesvítil většinu úkazů. Vidět byly jen ty nejjasnější kousky.
Jarní „vláčky“ a pozdrav od Halleyovy komety
Po zimní pauze se obloha vyčistí pro dva zajímavé úkazy:
- Lyridy (22.–23. dubna): Tento dubnový roj je známý svými „vláčky“ – stopami, které po průletu zůstávají na obloze svítit i několik sekund. Měsíc zapadne už před půlnocí, takže ráno nastane naprostá tma. Nejvhodnější je meteory vyhlížet od 2. hodiny ranní do rozbřesku.
- Eta Aquaridy (5.–6. května): Jsou pozůstatkem slavné Halleyovy komety. Přestože jejich radiant (souhvězdí Vodnáře) nevystupuje v Česku vysoko, rok 2026 nabízí skvělé podmínky. Měsíc zapadá kolem druhé hodiny ranní a právě mezi druhou a čtvrtou, kdy radiant stoupá, bude na obloze ideální tma.
Perseidy 2026: Maximum v absolutní tmě
Srpnové Perseidy jsou v Česku nejoblíbenějším kosmickým „ohňostrojem“. V roce 2026 však nepůjde o běžný ročník. Maximum se odehraje 12. srpna jen několik hodin po novu, což zaručuje tu nejtmavší možnou oblohu. Astronomové očekávají v průměru 50 až 80 meteorů za hodinu.
„Perseidy jsou také známé tím, že v době jejich maxima může na obloze zazářit i velmi jasný meteor. V takovém případě sledujeme zánik až několikacentimetrového ledo-prachového fragmentu komety Swift-Tuttle vysoko v zemské atmosféře. Obvykle takové meteory dosahují jasností, jako mají ty nejjasnější hvězdy nočního nebe,“ vysvětluje Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Vzácně ale může zazářit i tak zvaný bolid, tedy meteor jasnější než planeta Venuše, či dokonce Měsíc v první čtvrti. „Po průletu takového bolidu je také několik minut pozorovatelná zářící stopa, která se vlivem větrných poryvů vysoko v atmosféře postupně zdeformuje a roztáhne do stran,“ dodal Horálek.
Podzimní rychlíci: Orionidy a Leonidy
Podzim přinese střety s prachem dvou různých komet:
- Orionidy (21.–22. října): Druhý roj spojený s Halleyovou kometou. V roce 2026 však budou mít špatné podmínky. Měsíc bude téměř v úplňku a slabší meteory zcela zneviditelní.
- Leonidy (17.–18. listopadu): Meteory Leonid patří k těm nejrychlejším. Vletí do atmosféry takovou rychlostí, že zanechávají dlouhé zářící stopy, které se na obloze vlní jako stříbřité nitky. Podmínky budou vynikající – Měsíc zapadne o půlnoci a druhá polovina noci proběhne na černé obloze.
Geminidy: Nejhustší roj roku
V posledních letech jde o nejbohatší roj vůbec, často předčí i Perseidy. Dne 13. prosince 2026 bude Měsíc ve fázi úzkého srpku a zapadne brzy večer.
„Mezi půlnocí a 4. hodinou ranní souhvězdí Blíženci stoupají nejvýše nad obzor. I přes svit Měsíce po jeho východu v časných ranních hodinách bude možné uvidět alespoň jasné meteory, jejich frekvence by mohla být za těchto podmínek okolo 130 za hodinu,“ láká Horálek.
|Roj
|Maximum (noc)
|Měsíc v roce 2026
|Vyplatí se sledovat?
|Kvadrantidy
|3. ledna
|Krátce po úplňku
|Spíše ne
|Lyridy
|22. dubna
|Zapadá před půlnocí
|Ano, ranní tma
|Eta Aquaridy
|5. května
|Zapadá kolem 2:00
|Ano, nad ránem
|Perseidy
|12. srpna
|Novoluní
|Priorita roku
|Orionidy
|21. října
|Téměř v úplňku
|Spíše ne
|Leonidy
|17. listopadu
|Zapadá o půlnoci
|Ano, po půlnoci
|Geminidy
|13. prosince
|Jen úzký srpek
|Ano, po celou noc
Jak si pozorování nejlépe užít?
- Utečte z města: Světelný smog je zabiják meteorů. V horách (Beskydy, Šumava, Jizerské hory) jich spatříte desítky, v Praze jen jednotky.
- Zapomeňte na mobil: Adaptace oka na tmu trvá 20 minut. Stačí jeden pohled na displej a vaše noční vidění je pryč.
- Nepotřebujete dalekohled: Meteory létají po celé obloze. Nejlepší je lehnout si do lehátka a dívat se prostě vzhůru.
Malý tahák: Meteoroid je tělísko ve vesmíru, meteor je světelný úkaz na nebi (padající hvězda) a bolid je mimořádně jasný meteor. Meteorit, tedy zbytek, který dopadne na zem, u srpnových Perseid nečekejte – jde o křehký kometární prach, který se vypaří beze zbytku.