„Bianca byla v jejich manželství nějakou dobu velmi nešťastná a několikrát se z něj snažila dostat,“ řekl zdroj časopisu People.
West se podle něj už roky nachází v začarovaném kruhu. „Když není v dobré psychické kondici, má sklon vytvářet spoustu dramat, která pak mají dlouhodobé následky. A když se dostane do stabilnějšího stavu, uvědomí si škody, které způsobil své rodině, přátelům a sobě samému,“ řekl o Westovi.
„Toto uvědomění v něm vyvolává intenzivní pocit viny a lítosti, což mu ztěžuje udržet si emoční rovnováhu. Chápe, co udělal, a to ho velmi tíží. Než se mu podaří získat jasnější pohled na věc, už je škoda napáchána,“ dodal.
Kanye West se v rozhovoru pro Vanity Fair přiznal, že v roce 2025 navštívil rehabilitační zařízení ve Švýcarsku, aby se léčil s bipolární poruchou. To byl zřejmě krok, který mu pomohl zachránit manželství.
Rapper uvedl, že se v důsledku užívání antipsychotik nacházel v „hluboké depresivní epizodě“ a skončil v „rehabilitačním zařízení.“
Westův manažer John Monopoly uvedl, že je rapper ve skvělé kondici a přebírá zodpovědnost za to, co říká a dělá.
„Poprvé po dlouhé době se opravdu přímo zabývá svým duševním zdravím a statečně se snaží s ním vypořádat. Opravdu mu na tom záleží a snaží se zlepšit. Já sám trpím bipolární poruchou a vypořádávám se s ní už 31 let, takže chápu, jak je to těžké,“ řekl Monopoly.
„Duševní zdraví je tenká hranice – být na správné straně, nebo ne. Jsem tak šťastný a Ye je taky šťastný a hrdý, že se snaží zlepšit a zůstat lepší pro sebe i pro všechny kolem sebe. Znám ho od svých 16 let. Začali jsme spolu pracovat na beatech a produkci a od roku 1992 jsem jeho manažerem. Je to neuvěřitelný člověk, který chce zůstat na správné cestě,“ dodal Monopoly.
West se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. „Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal v deníku The Wall Street Journal, kde si na svou omluvu koupil celou stránku.
Uvedl, že je hluboce zděšen svými činy, lituje jich a že se zavázal vyvodit z nich odpovědnost, léčit se a učinit významnou změnu. Napsal, že před 25 lety utrpěl poškození čelního laloku mozku, které mu bylo diagnostikováno až v roce 2023. Lékařské zanedbání podle něj vedlo k vážné újmě na duševním zdraví a vyústilo až v diagnózu bipolární poruchy.