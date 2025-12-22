Na Štědrý večer nemusí být kapr jen smažený. Vyzkoušejte ho s bylinkami i žampiony

Vánoce bez kapra si mnoho lidí neumí ani představit. Nejčastěji se ke štědrovečerní večeři připravuje osmažený v trojobalu. Připravit se dá ale i na zcela jiný způsob. V následujícím přehledu najdete tipy na další úpravy i rady, jak tuto tradiční rybu českého vánočního stolu naporcovat.
Štědrovečerní večeře (ilustrační foto)

Recepty na kapra

Kapří maso je mimořádně zdravé, lehce stravitelné, s minimem tuků a navíc pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi.

Můžete letos vyzkoušet třeba dušeného kapra se šalvějí a rozmarýnem nebo pečeného v sýrovém těstě, kde nechybí víno ani italský parmazán.

Inspirovat se ale můžete i recepty od třech kuchařů z různých částí světa, jak by připravili českou vánoční klasiku po jejich.

Vánoce 2025 na talíři

Problémem Vánoc z pohledu výživy je zejména nestřídmost, ale i kapra můžete připravit zdravěji, třeba se žampiony a lískovými ořechy.

A pokud nemůžete polévku s kapří hlavou ani cítit a připadá vám kapr moc tučný, připravte si na Vánoce jinou rybu a trochu experimentujte. vynechte zabíjení kapra a připravte si jiné rybí maso.

Nechutná vám kapr? Přinášíme rybí recepty na Štědrý den

Jak naporcovat kapra

Máme připravenou celou rybu

Příprava ryby (1).

Nařízneme tělo podél hlavy z obou stran, pak rybu nařízneme podél celé páteře. Otočíme a stejný řez provedeme z druhé strany.

Příprava ryby (2).

Oddělíme hlavu a podél kostí odkrojíme celý filet. Zbylou část ryby otočíme a odkrojíme druhý filet. Z obou filetů odkrojíme ploutve.

Příprava ryby (3).

Všechny odříznuté části odložíme na později. Filet otočíme masem nahoru. U ocasní části nařízneme maso a nožem zajedeme mezi kůži a maso.

Příprava ryby (4).

Kůži prsty napneme a rovným tahem ji odřízneme.

Příprava ryby (5).

To uděláme i u druhého filetu. Máme připravené čisté maso na další zpracování.

Příprava ryby (6).

