Recepty na kapra
Kapří maso je mimořádně zdravé, lehce stravitelné, s minimem tuků a navíc pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi.
Můžete letos vyzkoušet třeba dušeného kapra se šalvějí a rozmarýnem nebo pečeného v sýrovém těstě, kde nechybí víno ani italský parmazán.
Inspirovat se ale můžete i recepty od třech kuchařů z různých částí světa, jak by připravili českou vánoční klasiku po jejich.
Vánoce 2025 na talíři
Problémem Vánoc z pohledu výživy je zejména nestřídmost, ale i kapra můžete připravit zdravěji, třeba se žampiony a lískovými ořechy.
A pokud nemůžete polévku s kapří hlavou ani cítit a připadá vám kapr moc tučný, připravte si na Vánoce jinou rybu a trochu experimentujte. vynechte zabíjení kapra a připravte si jiné rybí maso.
Nechutná vám kapr? Přinášíme rybí recepty na Štědrý den
Jak naporcovat kapra
Máme připravenou celou rybu
Nařízneme tělo podél hlavy z obou stran, pak rybu nařízneme podél celé páteře. Otočíme a stejný řez provedeme z druhé strany.
Oddělíme hlavu a podél kostí odkrojíme celý filet. Zbylou část ryby otočíme a odkrojíme druhý filet. Z obou filetů odkrojíme ploutve.
Všechny odříznuté části odložíme na později. Filet otočíme masem nahoru. U ocasní části nařízneme maso a nožem zajedeme mezi kůži a maso.
Kůži prsty napneme a rovným tahem ji odřízneme.
To uděláme i u druhého filetu. Máme připravené čisté maso na další zpracování.