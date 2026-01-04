Všichni to bagatelizují. Kardiolog Ošťádal radí, co člověk může udělat pro zdravější srdce

Jak se za těch 65 let váš obor změnil?
Rozvoj kardiologie je neuvěřitelný. Od pokroku základního a aplikovaného výzkumu přes rozvoj farmakologie, přístrojové techniky, zobrazovacích metod až k robotickým zákrokům a schopnostem vysoce vzdělaných odborníků.
|
Co urychlí stařeckou demenci? Neurochirurg Beneš nejmladší odpovídá na to, čím si poškozujeme mozek
Předpokládám, že na začátku kariéry by vás nenapadlo, že medicína půjde takhle rychle kupředu.
Ano, mám k tomu i velmi osobní vztah. Můj táta dostal postupně tři infarkty, na ten poslední zemřel. Kdyby se mu to přihodilo o několik let později, mohl díky pokroku v léčbě žít o dobrých 10 let déle. Před klinickou kardiologií se musíme jenom sklánět a s obdivem sledovat, co všechno dokáže.
Co může člověk dělat, aby měl zdravé srdce?
Může toho udělat moc. Moje rada bude vypadat všedně.