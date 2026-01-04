Všichni to bagatelizují. Kardiolog Ošťádal radí, co člověk může udělat pro zdravější srdce

Premium

Bohuslav Ošťádal. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jiří Kratochvíl
Rozhovor   18:00
Experimentální kardiolog Bohuslav Ošťádal zasvětil celý profesní život zkoumání srdce. V posledních letech se soustředil na rozdíly mezi mužským a ženským srdcem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak se za těch 65 let váš obor změnil?
Rozvoj kardiologie je neuvěřitelný. Od pokroku základního a aplikovaného výzkumu přes rozvoj farmakologie, přístrojové techniky, zobrazovacích metod až k robotickým zákrokům a schopnostem vysoce vzdělaných odborníků.

Co urychlí stařeckou demenci? Neurochirurg Beneš nejmladší odpovídá na to, čím si poškozujeme mozek

Předpokládám, že na začátku kariéry by vás nenapadlo, že medicína půjde takhle rychle kupředu.
Ano, mám k tomu i velmi osobní vztah. Můj táta dostal postupně tři infarkty, na ten poslední zemřel. Kdyby se mu to přihodilo o několik let později, mohl díky pokroku v léčbě žít o dobrých 10 let déle. Před klinickou kardiologií se musíme jenom sklánět a s obdivem sledovat, co všechno dokáže.

Co může člověk dělat, aby měl zdravé srdce?
Může toho udělat moc. Moje rada bude vypadat všedně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Co nás čeká v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.