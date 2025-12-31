Zápasníka Karlose Vémolu z vazby převezli do nemocnice, podstoupil zákrok

Karlos Vémola, který je momentálně ve vyšetřovací vazbě, musel do nemocnice. Podstoupil zákrok, který měl plánovaný ještě před zadržením. Zápasníka zatkli při policejní akci související s vyšetřováním organizované drogové trestné činnosti, které se měl dopustit před pěti lety. Hrozí mu až 18 let vězení.
„Karlos za součinnosti VFN v Praze a Vězeňské služby ČR podstoupil v úterý 30. 12. v náhradním termínu plánovaný náročný chirurgický zákrok ve VFN v Praze. Poté byl převezen do Nemocnice s poliklinikou pankrácké věznice, kde je pod odborným dohledem,“ uvedl Vémolův mediální tým s tím, že nikdo jiný nemá od Karlose pověření poskytovat jakékoliv informace k jeho případu či zdravotnímu stavu.

Zápasník měl po Vánocích absolvovat operaci kvůli akutnímu zánětu čelisti. Před nástupem do nemocnice ho ale zadržela policie spolu se dvěma dalšími muži. Všichni byli obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu.

„Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného, včetně skutků, které jsou mu kladeny za vinu. Vypadá to, že jde spíš o informace z doslechu,“ uvedl Vémolův advokát Vlastimil Rampula.

„Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola z vazby.

„S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte,“ doplnil český Terminátor.

Jeho manželka Lela Vémola se zatím stará o jejich tři děti. „Nejsem dokonalá máma. Jsem unavená, občas tichá, občas proplakaná. Ale miluji je víc, než jsem si kdy myslela, že je možné. A to stačí. Můj úsměv patří mým dětem a vám. Děkujeme za milá slova podpory, velmi si toho vážím,“ napsala na Instagramu k fotkám se syny a dcerou.

