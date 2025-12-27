Trumpova mluvčí Leavittová oznámila, že čeká druhé dítě. Bude to holčička

  13:25aktualizováno  13:25
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová (28) oznámila těhotenství prostřednictvím sociální sítě a nezapomněla poděkovat prezidentu Trumpovi za podporu. Podle serveru Politico se stala první mluvčí amerického prezidenta, která je ve funkci těhotná.
Karoline Leavittová na pravidelném denním brífinku v Bílém domě (28. ledna 2025)

Karoline Leavittová na pravidelném denním brífinku v Bílém domě (28. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Karoline Leavittová má teprve půlročního syna.
Donald Trump a Karoline Leavittová na palubě Air Force One (28. ledna 2025)
Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních...
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová hovoří v Bílém domě. (12....
38 fotografií

„Nejkrásnější vánoční dárek, jaký jsme si mohli přát – holčička, která se narodí v květnu 2026,“ napsala Leavittová k fotce, kde pózuje u vánočního stromečku a ukazuje těhotenské bříško.

„Můj manžel a já jsme nadšení, že se naše rodina rozroste, a nemůžeme se dočkat, až se náš syn stane velkým bratrem. Mé srdce přetéká vděčností k Bohu za požehnání mateřství, které podle mého přesvědčení nejvíce připomíná nebe na zemi,“ napsala Leavittová.

karolineleavitt

The greatest Christmas gift we could ever ask for - a baby girl coming in May 2026.☺️

My husband and I are thrilled to grow our family and can’t wait to watch our son become a big brother. My heart is overflowing with gratitude to God for the blessing of motherhood, which I truly believe is the closest thing to Heaven on Earth.

I am also extremely grateful to President Trump and our Chief of Staff Susie Wiles for their support, and for fostering a pro-family environment in the White House. 2026 is going to be a great year and I am so excited to be a girl mom!

26. prosince 2025 v 20:04, příspěvek archivován: 27. prosince 2025 v 12:48
„Jsem také nesmírně vděčná prezidentu Trumpovi a naší šéfce štábu Susie Wilesové za jejich podporu a za vytváření prostředí příznivého pro rodiny v Bílém domě. Rok 2026 bude skvělý a já se moc těším, že budu maminkou holčičky,“ dodala Leavittová.

S manželem, realitním developerem Nicholasem Ricciem má už syna, který se narodil loni v červenci. Leavittová, která tehdy působila jako mluvčí prezidentské kampaně Donalda Trumpa, se vrátila do práce tři dny po porodu v reakci na pokus o atentát na Trumpa v Pensylvánii.

Bílý dům podle deníku The New York Times uvedl, že Leavittová zůstane ve funkci mluvčí i po narození druhého dítěte. Zástupce mluvčí Bílého domu Kush Desai podle listu nesdělil, zda si Leavittová vezme volno.

Když Leavittová v lednu nastoupila do funkce ve 27 letech, stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v historii.

Leavittová byla během velké části Trumpovy loňské prezidentské kampaně, ve které působila jako mluvčí, těhotná. Desátého července 2024 porodila syna. O tři dny později, 13. července, se útočník pokusil zastřelit Trumpa na předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii. Jeden účastník mítinku zemřel, zatímco Trump vyvázl s postřeleným uchem. Leavittová se podle deníku The Washington Post toho dne vrátila do práce.

