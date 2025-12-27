„Nejkrásnější vánoční dárek, jaký jsme si mohli přát – holčička, která se narodí v květnu 2026,“ napsala Leavittová k fotce, kde pózuje u vánočního stromečku a ukazuje těhotenské bříško.
„Můj manžel a já jsme nadšení, že se naše rodina rozroste, a nemůžeme se dočkat, až se náš syn stane velkým bratrem. Mé srdce přetéká vděčností k Bohu za požehnání mateřství, které podle mého přesvědčení nejvíce připomíná nebe na zemi,“ napsala Leavittová.
„Jsem také nesmírně vděčná prezidentu Trumpovi a naší šéfce štábu Susie Wilesové za jejich podporu a za vytváření prostředí příznivého pro rodiny v Bílém domě. Rok 2026 bude skvělý a já se moc těším, že budu maminkou holčičky,“ dodala Leavittová.
S manželem, realitním developerem Nicholasem Ricciem má už syna, který se narodil loni v červenci. Leavittová, která tehdy působila jako mluvčí prezidentské kampaně Donalda Trumpa, se vrátila do práce tři dny po porodu v reakci na pokus o atentát na Trumpa v Pensylvánii.
Bílý dům podle deníku The New York Times uvedl, že Leavittová zůstane ve funkci mluvčí i po narození druhého dítěte. Zástupce mluvčí Bílého domu Kush Desai podle listu nesdělil, zda si Leavittová vezme volno.
Když Leavittová v lednu nastoupila do funkce ve 27 letech, stala se nejmladší tiskovou mluvčí Bílého domu v historii.
Leavittová byla během velké části Trumpovy loňské prezidentské kampaně, ve které působila jako mluvčí, těhotná. Desátého července 2024 porodila syna. O tři dny později, 13. července, se útočník pokusil zastřelit Trumpa na předvolebním mítinku v Butleru v Pensylvánii. Jeden účastník mítinku zemřel, zatímco Trump vyvázl s postřeleným uchem. Leavittová se podle deníku The Washington Post toho dne vrátila do práce.