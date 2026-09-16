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Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

  8:25aktualizováno  8:25
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Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026) | foto: Instagram @brozovakaterina

Kateřina Brožová s dcerou Kateřinou Tomanovou na dovolené u moře (září 2026)
Kateřina Brožová s dcerou Kateřinou Tomanovou na dovolené u moře (září 2026)
Kateřina Brožová na Instagramu (léto 2026)
Kateřina Brožová na Instagramu (léto 2026)
65 fotografií
Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná podoba.

Kateřina Brožová má se svou dcerou blízký vztah a společné chvíle spolu tráví často i během dovolených. „Dámská jízda s mojí holčičkou,“ napsala herečka na Instagramu k fotkám od moře.

V komentářích se objevují především komplimenty o vzhledu obou blondýnek a jejich podobu. „Jste jako sestry,“ píší sledující. Podobné komentáře se u snímků Brožové s dcerou objevují opakovaně.

Kateřina Tomanová je jedinou dcerou Kateřiny Brožové, letos v říjnu oslaví 25. narozeniny. Jejím otcem je podnikatel Zdeněk Toman, za kterého byla Brožová provdaná. Manželství trvalo sedm let a skončilo rozvodem v roce 2004.

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)
Kateřina Brožová s dcerou Kateřinou Tomanovou na dovolené u moře (září 2026)
Kateřina Brožová s dcerou Kateřinou Tomanovou na dovolené u moře (září 2026)
Kateřina Brožová na Instagramu (léto 2026)
65 fotografií

Brožová o své dceři mluví s velkou hrdostí. „Mým největším štěstím je moje třiadvacetiletá dcera Kateřina,“ uvedla herečka v rozhovoru pro iDNES.cz v březnu 2025.

Dcera Kateřiny Brožové si přitom zvolila jinou životní cestu než její slavná maminka. V minulosti se věnovala studiu ekonomicky a obchodně zaměřeného oboru, vystudovala vysokou školu a v roce 2024 oslavila dokončení bakalářského studia. Brožová tehdy zveřejnila společnou fotografii, kde je i s dcerou a jejím otcem.

Velkou vášní Kateřiny Tomanové jsou koně a parkur. Brožová v roce 2024 letěla do Španělska, kde její dcera delší dobu pobývala kvůli jezdeckým závodům. V posledních letech je Kačenčin život spojený také s německým parkurovým jezdcem Felixem Finzerem. Svého partnera letos v únoru představila na Instagramu na snímcích z rodinné narozeninové večeře.

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