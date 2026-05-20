Situace nabrala děsivý spád, když sedmačtyřicetiletá modelka prohlásila, že únosci jejího muže pravděpodobně spoutali a odvezli v dodávce. Poslední kontakt s ním měla minulý týden uprostřed běžného rozhovoru, kdy jí stihl poslat textové zprávy s tvrzením, že ho policie zatkla poblíž utajovaného vojenského objektu. Následně se jeho telefon i sledování polohy definitivně odmlčely.
Zatímco rodina pohřešovaného prožívá hluboké zoufalství a do pátrání se zapojily britské i dubajské úřady, na internetu se okamžitě vyrojily spekulace o pouhém marketingovém tahu. To však zdrcená Katie Price rázně odmítla s tím, že její úzkost dosahuje maxima a prožívá krutou realitu, nikoli hru.
Do případu se navíc vložila její kamarádka Luisa Zissmanová, která žije v Dubaji a okamžitě rozjela pátrací misi na vlastní pěst. Ta přišla s překvapivým zjištěním, že Leeho profil na Facebooku vykazoval v pondělí aktivitu, což dává celému případu další záhadný rozměr.