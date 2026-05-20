Únos, nebo podvod? Manžel Katie Price je nezvěstný, prý byl ale aktivní na síti

  17:50aktualizováno  17:50
Britská celebrita a modelka Katie Price prožívá obrovské drama. Na svém YouTube kanálu zveřejnila emotivní video, ve kterém se slzami v očích popsala záhadné zmizení třiačtyřicetiletého manžela Leeho Andrewse. Ten se pohřešuje v Dubaji a už několik dní o sobě nepodal žádnou zprávu.
Katie Price při oznámení o zmizení manžela (19. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Situace nabrala děsivý spád, když sedmačtyřicetiletá modelka prohlásila, že únosci jejího muže pravděpodobně spoutali a odvezli v dodávce. Poslední kontakt s ním měla minulý týden uprostřed běžného rozhovoru, kdy jí stihl poslat textové zprávy s tvrzením, že ho policie zatkla poblíž utajovaného vojenského objektu. Následně se jeho telefon i sledování polohy definitivně odmlčely.

Zatímco rodina pohřešovaného prožívá hluboké zoufalství a do pátrání se zapojily britské i dubajské úřady, na internetu se okamžitě vyrojily spekulace o pouhém marketingovém tahu. To však zdrcená Katie Price rázně odmítla s tím, že její úzkost dosahuje maxima a prožívá krutou realitu, nikoli hru.

Do případu se navíc vložila její kamarádka Luisa Zissmanová, která žije v Dubaji a okamžitě rozjela pátrací misi na vlastní pěst. Ta přišla s překvapivým zjištěním, že Leeho profil na Facebooku vykazoval v pondělí aktivitu, což dává celému případu další záhadný rozměr.

