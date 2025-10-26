Fotografové zachytili, jak se někdejší šéf kanadské vlády se zpěvačkou drží za ruce při odchodu z divadla. Perry na sobě měla červené šaty a Trudeau ležérní černý outfit s černým sakem.
Spekulace o románku mezi zpěvačkou a kanadským expremiérem se objevily již v létě, kdy byli spatřeni na rande v kanadském Montrealu. Stalo se tak krátce po červnovém rozchodu Perry s hercem Orlandem Bloomem, s nímž byla od roku 2019 zasnoubená. Ve vztahu byli téměř deset let a mají spolu dceru Daisy.
Před Bloomem byla Perry vdaná za kontroverzního komika Russella Branda, se kterým se po pouhých čtrnácti měsících manželství v roce 2011 rozvedla.
Trudeau v roce 2023 oznámil odluku od své ženy Sophie Grégoireové po 18 letech manželství. Mají spolu tři děti. Trudeau také začátkem roku 2025 oficiálně odstoupil z postu kanadského premiéra. Po rozchodu s manželkou byl dva roky sám. Letos v září byli Justin Trudeau s Katy Perry vyfoceni v objetí na jachtě u kalifornského pobřeží.