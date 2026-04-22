Kendall Jennerová opravdu není na holky. Randí s hercem Jacobem Elordim

  16:27aktualizováno  16:27
Jedna z nejžádanějších modelek světa Kendall Jennerová (30) v lednu musela vyvracet spekulace o své homosexuální orientaci. Dlouho totiž veřejně nepřiznala žádný vztah s mužem. Nyní se ukázalo, že už měsíce randí s hercem Jacobem Elordim (28). Pár dala dohromady modelčina mladší sestra Kylie Jennerová (28).
Kendall Jennerová a Jacob Elordi

Kendall Jennerová a Jacob Elordi | foto: koláž iDNES.cz

Kendall Jennerová při fotografování kampaně pro značku Calvin Klein (15. března...
Kendall Jennerová
Kendall Jennerová
Kylie a Kendall Jenner na Met Gala (6. května 2019)
84 fotografií

Kendall Jennerová a Jacob Elordi se líbali na festivalu Coachella po koncertě Justina Biebera. Podle informací deníku The Mail to pro jejich okolí nebylo nijak překvapivé. Nejlépe placená modelka a populární herec jsou už nějakou dobu pár.

„Jsou spolu už pár měsíců a jde jim to dobře. Byli spolu už na začátku února, takže to trvá déle. Pomohlo, že oba v posledních měsících trávili hodně času v Los Angeles, což jim umožnilo se sblížit,“ cituje The Mail.

Dvojici údajně dala dohromady Kendallina mladší sestra Kylie, která randí s hercem Timothéem Chalametem. „Kylie byla s Jacobem hodně v kontaktu během předávání filmových cen, protože byl nominovaný za Frankensteina a Timothée za Velkého Martyho. Kylie ho má ráda a myslela si, že se ke Kendall hodí, takže jí říkala: ‚Holka, jdi do toho, začni s ním chodit,‘“ uvedl zdroj.

Kendall Jennerová a Jacob Elordi
Kendall Jennerová při fotografování kampaně pro značku Calvin Klein (15. března 2023)
Kendall Jennerová
Kendall Jennerová
84 fotografií

Kendall Jennerová a Jacob Elordi se přátelí už dlouho. Zdroj uvedl, že si modelka nebyla jistá, zda má vztah posunout dál. Mladší sestra ji ale přesvědčila. „Kylie chtěla, aby spolu chodili, aby mohli chodit na dvojitá rande. Kendallin dům je místem, kde se koná hodně večírků, takže se tam všichni sblížili. Kendall zjistila, že si s Jacobem rozumí. Jiskří to mezi nimi,“ dodal zdroj.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.