Kim Cattrallová je čerstvá sedmdesátnice. Proslavil ji hlavně Sex ve městě

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  11:44aktualizováno  11:44
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Herečku Kim Cattrallovou, která 21. srpna oslavila sedmdesátiny, proslavila zejména jedna role. Její Samantha Jonesová v seriálu i ve filmech Sex ve městě jí vynesla několik nominací na cenu Emmy i Zlatý glóbus. Její filmografie ale čítá desítky rolí a tato rodačka z Liverpoolu si zahrála i na Broadwayi. Média také vždy přitahoval její milostný život.
Kim Cattrallová (1. října 2025)
Kim Cattrallová v reklamě na SKIMS (2024)
Kim Cattrallová (Londýn, 14. května 2017)
Kim Cattrallová a její partner Russell Thomas (Los Angeles 7. srpna 2019)
45 fotografií

Krátce po narození se Cattrallová s rodiči přestěhovala do Kanady, ale do své rodné Británie se později vrátila ve svých 11 letech kvůli studiu na prestižní Londýnské akademii hudby a dramatického umění (LAMDA). Odmaturovala v Kanadě a poté dostala stipendium na americké Akademii dramatického umění v New Yorku.

Jejím filmovým debutem byl snímek Otto Premingera Růžové poupě z roku 1975, ve kterém si zahrála po boku takových velikánů jako Peter O’Toole nebo Richard Attenborough. Později hrála například ve slavné Policejní akademii či neméně populární komedii s Jeanem-Paulem Belmondem Bezva finta.

Kim Cattrallová v reklamě na SKIMS (2024)

Hvězdu první velikosti z ní udělal seriál Sex ve městě, jehož první díl měl premiéru v roce 1998. Podle seriálu byly natočeny i dva celovečerní filmy. První z nich se v roce 2008 setkal s převážně vlažným přijetím kritiky. U diváků se však těšil značné oblibě a jeho tržby dosáhly 415 milionů dolarů (téměř 7,5 miliardy korun). Druhé pokračování mělo premiéru v roce 2010.

I kvůli údajným neshodám ohledně platů kolegyň odmítla hrát ve třetím filmu. Chyběla i v první řadě pokračování seriálu s názvem A jak to bylo dál... Fanoušci se ale přece jen dočkali pár scén ve druhé řadě. Cattrallová se ovšem během natáčení s kolegyněmi na place nesetkala. V poslední době hraje hlavně v televizi.

Hrdinky filmu Sex ve městě 2

Kim Cattrallová byla často spojována s mnoha muži, například s někdejším kanadským ministerským předsedou Pierrem Trudeauem či s francouzským intelektuálem Bernardem-Henri Lévym.

Herečka je počtvrté vdaná. Poprvé se vdávala v roce 1977 za kanadského scenáristu Larryho Davise, vydrželi spolu dva roky. Druhé manželství uzavřela v roce 1982 s německým architektem Andrem J. Lysonem. Díky němu se naučila německy; rozvedla se s ním o sedm let později. V roce 1998 se vdala potřetí, tentokrát za zvukaře Marka Levinsona. Rozvedli se před sedmnácti roky. Loni v prosinci si pak vzala svého dlouholetého partnera, o čtrnáct let mladšího zaměstnance BBC, Brita Russella Thomase.

7. června 2016
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