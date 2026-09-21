Překvapení roku. Šéf Škody skončí, půjde vládnout Volvu

Håkan Samuellson se do vedení Volva vrátil v roce 2025 s cílem oživit švédskou automobilku. „Samuelsson minulý týden uvedl, že po dubnovém skončení smlouvy neplánuje pracovat na plný úvazek,“ připomíná Reuters.
Volvo Cars uspořádalo v tomto týdnu „strategický den“, na kterém Samuelsson představil ambiciózní strategii uvedení 13 nových modelů do roku 2030 s cílem zdvojnásobit tržní podíl společnosti v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a klesajícími prodeji v Číně.
„Švédská automobilka, jejímž většinovým vlastníkem je čínský Geely Holding, se kvůli clům, slabší poptávce po elektromobilech a vysokým nákladům na vývoj potýkala s plněním předchozích cílů ziskovosti,“ připomíná Reuters. „Čelí stále choulostivějšímu vyvažování mezi západními a čínskými technologiemi, aby mohla pokračovat v prodeji ve Spojených státech, kde její sesterská značka Polestar čelí zákazu prodeje. Její akcie, jejichž oživení měl Samuelsson pověřit po svém druhém působení ve funkci generálního ředitele, kdy společnost vedl v letech 2012 až 2022, se i nadále obchodují poblíž rekordních minim a letos klesly o více než 45 %.“
„Håkan Samuelsson vedl společnost ve dvou obdobích: v letech 2012 až 2022 a znovu od dubna 2025, kdy se vrátil, aby v době náročné pro automobilový průmysl vytvořil budoucí strategický plán. Během klíčového období pro společnost zajišťoval stabilitu a zároveň se připravoval na dlouhodobého nástupce,“ komentuje švédská automobilka.
„Klaus Zellmer je zkušený globální manažer v automobilovém průmyslu s více než 30 lety praxe v oboru,“ připomíná Volvo. „Klaus Zellmer kombinuje hluboké odborné znalosti v automobilovém průmyslu s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi s vedením a silnými výsledky v oblasti vedení organizací transformací a měnících se tržních podmínek,“ říká Eric Li, předseda představenstva společnosti Volvo Cars. „Jeho zkušenosti z prémiového segmentu vyšší třídy i z velkoobjemových značek se pro Volvo Cars skvěle hodí. Představenstvo je přesvědčeno, že pod vedením Klause Zellmera bude společnost Volvo Cars stavět na svých silných základech a vstoupí do další kapitoly s jasnou ambicí posílit svou pozici přední společnosti v oblasti prémiových vozů.“
„Jsem potěšen, že se mohu připojit k Volvo Cars v tak důležitém okamžiku vývoje společnosti,“ cituje Volvo Klause Zellmera. „Jen málo automobilových značek si vybudovalo tak silnou a trvalou pověst v oblasti bezpečnosti a důsledně uplatňuje tuto klíčovou hodnotu v celém odvětví mobility. Obdivuji nadčasový a moderní designový jazyk společnosti Volvo Cars a jasnost její identity značky. Společnost má solidní základy a zkušený tým a těším se na spolupráci s kolegy z celé společnosti Volvo Cars, abychom na těchto silných stránkách mohli stavět. Po téměř 100 letech je schopnost společnosti Volvo Cars znovu a znovu se objevovat pozoruhodným úspěchem i neustálou výzvou. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu rozvoji společnosti a společně utvářet její další kapitolu.“
Vyrostl v Porsche
O Zellmerovi (58) se několikrát mluvilo jako o kandidátovi do představenstva značky Porsche.
Přehled předsedů představenstva Škody Auto od vstupu VW
Německý automobilový manažer se narodil 29. srpna 1967 v bavorském městě Mallersdorf-Pfaffenberg.
Vystudoval obchodní administrativu se specializací na vedení podniku a automobilový sektor na Vysoké škole aplikovaných věd v Nürtingenu v Bádensku-Württembersku.
Od roku 1994 strávil na stejné univerzitě tři roky prací v Ústavu pro automobilovou ekonomiku. Absolvoval studijní stáže v Británii, Francii a Spojených státech.
Profesní dráhu v autoprůmyslu zahájil v roce 1997 jako asistent člena představenstva v Porsche AG.
V roce 1999 přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve společnosti Porsche France. Poté převzal vedení regionu Severní Ameriky. V roce 2000 nesl jako vedoucí projektu odpovědnost za budování oblastí prodeje a marketingu v rámci zakládání nového pobočného závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele.
V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Zellmer členem představenstva značky Volkswagen. Předsedou představenstva Škody je od 1. července 2022. Jeho odchod ze Škody Auto se tak očekává v následujících dnech.
V krátké době je to další změna v nejvyšším vedení české značky. Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenován členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu.
Výchova kádrů pro Volvo
S nadsázkou se dá říci, že Škoda se osvědčuje jako zdroj špičkových manažerů pro Volvo. Ve švédské automobilce už od roku 2012 působí Thomas Ingenlath, který v letech 2000 až 2006 zastával ve Škodě Auto pozici šéfdesignéra. Zásadně ovlivnil moderní tvář české značky – pod jeho vedením vznikal design druhé generace Škody Superb, netradičního modelu Roomster, druhé generace Octavie a navrhl původní koncept oblíbeného modelu Yeti. Po dalších šesti letech v německém designovém studiu Volkswagenu nastoupil do automobilky Volvo Cars v roce 2012. U švédské automobilky působil na pozici Senior Vice President pro design a stal se členem nejvyššího vedení. Zásadně proměnil vzhled vozů Volvo a vdechl jim současnou identitu. Je autorem oceňovaného designového jazyka, který odstartovala druhá generace SUV XC90 a rodina modelů S90/V90 (včetně zavedení ikonického světelného podpisu „Thorova kladiva“).
Z nejvyššího vedení Volva se v roce 2017 posunul do role generálního ředitele (CEO) sesterské značky Polestar, kterou Volvo a mateřský koncern Geely vyčlenily jako samostatného výrobce prémiových elektromobilů. Z pozice CEO odstoupil v říjnu 2024. Po roce stráveném v Číně (u mateřské společnosti Geely) je od ledna 2026 opět šéfdesignérem Volva. Thomas Ingenlath se pravděpodobně nikdy s Klausem Zellmerem v rámci koncernu Volkswagen nesetkal. Nyní si budou moci popovídat o letech v Mladé Boleslavi; mimochodem: Ingenlath má českou manželku a chalupu v Českém ráji.
Úspěšné roky ve Škodě Auto
Klaus Zellmer nastoupil do čela mladoboleslavské továrny v červenci 2022 z pozice šéfa prodeje, marketingu a poprodejních služeb automobilky Volkswagen, kterou zastával dva roky. Ve funkci předsedy představenstva Škody Auto nahradil Thomase Schäfera, který se stal předsedou představenstva značky Volkswagen a zároveň členem koncernového představenstva.
Škoda Auto se pod Zellmerovým vedením stala jednou z nejúspěšnějších značek v Evropě, u zákazníků bodují nejen vozy se spalovacími motory, ale stále více také elektromobily. Díky modelům Elroq a Enyaq byla v letošním prvním pololetí mladoboleslavská automobilka čtvrtou nejprodávanější značkou elektromobilů v Evropě. Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia (96 500 vozů), následují Kodiaq (74 600), Kamiq (65 400), Fabia (61 900) a Elroq (59 900).
Celkově automobilka v prvním pololetí zvýšila výrobu meziročně o 6,4 procenta na 609 300 vozů. Dodávky zákazníkům stouply o 9,1 procenta na 555 700 aut. Z toho 468 300 vozů Škoda prodala v Evropě, což znamená druhé místo na trhu. Škoda, která je největší automobilkou v ČR, zvýšila od ledna do konce června meziročně provozní zisk o 6,3 procenta na 1,366 miliardy eur (přes 33 miliard korun). Stejným tempem vzrostly tržby na 16,015 miliardy eur (přes 387 miliard Kč).
Volvo Cars je původně švédská automobilka, její vozy tradičně cílí na movitější klientelu. Podle objemu výroby je ale menší než Škoda Auto, za letošní první pololetí prodala zhruba 325 000 automobilů (z toho téměř polovina jsou elektromobily nebo plug-in hybridy). Většinovým vlastníkem společnosti je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor. Nyní firma mimo jiné chystá spuštění nové továrny na elektromobily na východním Slovensku.
Kdo Zellmera nahradí?
Odchod současného předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera fungování české automobilky zásadně nezmění, její pozice je stabilní. Změny ve vedení ale uberou část pozornosti, kterou by společnost mohla jinak využít na trhu. ČTK to řekl strategický poradce pro automobilový průmysl Petr Knap. Nástupce Zellmera v čele automobilky podle něj vzejde nejspíš z koncernu Volkswagen, očekává přitom hodně zájemců o tento post. Šéf odborů automobilky Jaroslav Povšík zatím zprávu nechtěl komentovat. ČTK řekl, že se Zellmerem bude jednat v pondělí.
Zellmer stojí v čele Škody od července 2022. V příštím roce se stane generálním ředitelem automobilové společnosti Volvo Cars, která to dnes oznámila v prohlášení. Funkce se ujme nejpozději 1. října 2027.
„Věřím, že pro Škoda Auto to nic zásadního nezmění. Je dobře fungující a má svou stabilní pozici ve skupině VW. Nicméně odchod dalšího klíčového člena představenstva, po Martinu Jahnovi, není skvělá zpráva a bude logicky znamenat nějakou pozornost věnovanou dovnitř místo směrem na trh a k zákazníkům,“ řekl Knap.
Pravděpodobný nástupce podle něj téměř jistě přijde z mateřského koncernu Volkswagen. „Bezpochyby bude hodně zájemců. Škoda je opravdu v současnosti ostrůvkem pozitivní deviace,“ podotkl Knap.
Pro Volvo bude Zellmer podle Knapa posilou. „Zkušenosti z prémiové značky (Porsche) i z úspěšné a ambiciózní a rostoucí objemové značky jsou velmi užitečné. Také se Klausi Zellmerovi dařilo budovat velmi sympatickou image na sociálních sítích - dnes důležitá kvalifikace,“ vysvětlil Knap.
Konec Zellmera tak bude druhou změnou ve vedení Škody Auto v krátké době. Jediný Čech v představenstvu Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října jmenovaný členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu. V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová.