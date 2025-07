Škoda se 509 400 dodanými vozy v prvním pololetí vyšvihla na 3. místo mezi nejprodávanějšími automobilkami v Evropě, čímž si polepšila oproti 4. místu z loňska a 10. pozici před dvěma lety. To je pro značku, která letos slaví 130 let, historický úspěch. Pokud bude druhé pololetí stejné, pokoří milionovou hranici, to se jí naposledy podařilo v roce 2020; nejvíce (1,25 milionu aut) prodala v roce 2018.

Zellmer uvedl, že nejde jen o objem prodejů, ale především o udržitelný růst výnosů a zisku. Rentabilita tržeb dosáhla 8,5 %, což je mírné zlepšení oproti loňským 8,4 %, a značka se tím řadí mezi nejziskovější velkosériové výrobce aut na světě. Předjela i prémiový klenot koncernu Volkswagen, ikonickou značku Porsche. Pikantní je, že právě u této Züffenhausenské automobilky Zellmer do příchodu do Mladé Boleslavi působil.

Jak se prodávají škodovky za první pololetí 2025 Octavia 97 500 −19,6 %

Kodiaq 64 800 +26,7 %

Kamiq 64 100 +4,9 %

Fabia 60 400 +6,4 %

Karoq 52 200 −1,7 %

Enyaq 38 700 +31,3 %

Superb 36 600 +19,7 %

Elroq 34 300 (nový model)

Scala 27 200 −6,4 %

Kylaq 20 100 (nový model)

Kushaq 6 800 −18,5 %

Slavia 6 700 −12,9 %

Klíčem k úspěchu je podle šéfa značky „odolný obchodní model“, silná nákladová disciplína a široké portfolio pohonných jednotek, které pokrývá mild-hybridy, plug-in hybridy, čistě elektrické vozy i klasické spalovací motory. Zellmer připouští, že původní předpovědi ohledně razantního přechodu na čistě elektrická auta byly příliš ambiciózní. „Jsme svědky zpomalení. Viděli jsme, že alternativní pohony jako jsou plug-in hybridy či range extendery jsou v oblibě. Viděli jsme také, že spotřebitelé, možná spíše z psychologických důvodů, nechtějí přesednout do bateriového elektromobilu. Tím se vracíme k tomu, co jsme ve Škodě vždy říkali. V konečném důsledku je to spotřebitel, kdo se rozhoduje individuálně,“ vysvětluje.

„Škoda Auto prosperuje a za první polovinu roku 2025 dosáhla výborných finančních výsledků, navzdory značným výzvám v celém odvětví. Opět jsme dosáhli růstu v klíčových ukazatelích výkonnosti a prokázali jsme, že jsme jednou z nejziskovějších objemových automobilových značek. Tyto skvělé výsledky svědčí o odolném obchodním modelu,“ shrnuje Zellmer. „Škodováci podávají ve své lize špičkové výkony. Do druhé poloviny roku vstupujeme ve vrcholné formě a jako vždy zůstáváme soustředění a ostražití.“

„Naše klíčové finanční ukazatele zůstávají velmi solidní, čímž navazujeme na údaje za rok 2024, tedy nejlepší finanční rok v naší historii. Růst provozního zisku a trvale vysoká rentabilita tržeb jsou výsledkem disciplinovaného řízení nákladů a vysoké poptávky zákazníků, čímž posilujeme naše postavení mezi objemovými značkami. Úsporný program Next Level Efficiency+ již přináší hmatatelné výsledky zejména v optimalizaci struktury našich nákladů a výrobních procesů,“ komentuje Holger Peters, člen představenstva značky odpovědný za finance, IT a právní záležitosti.

Elektrifikace

Z hlediska elektromobility Škoda hlásí výrazný pokrok. K 30. červnu eviduje 120 000 objednávek na modely Enyaq a Elroq. Právě Elroq se v dubnu stal nejprodávanějším bateriovým elektromobilem v Evropě. Celkově tvoří elektrifikované vozy 22,8 % všech prodaných vozů značky – z toho 17,6 % připadá na BEV (battery electric vehicles) a 5,2 % na PHEV (plug-in hybridy).

Na podzim značka představí nový model Epiq – cenově dostupný elektrický vůz s cenovkou okolo 25 000 eur vyvinutý další koncernovou značkou Seat bude z trojčat vyráběných ve Španělsku. Epiq nabídne zavazadlový prostor 490 litrů a podle Zellmera má oslovit široké publikum, které dosud s elektromobilitou váhalo. „Epiq je pro nás nejen prodejní příležitostí, ale i důležitým prvkem pro plnění přísných CO₂ limitů EU,“ dodává Zellmer.

Octavia na baterky

Další zásadní milník se částečně ukáže v září na mnichovském autosalonu. Škoda se tam totiž chce pochlubit konceptem plně elektrické Octavie na nové bateriové platformě koncernu VW. Zellmer tento krok označuje za „radikální, ale důvěryhodný“. Má být také ukázkou evoluce designu značky. Nová Octavia BEV má podle šéfa společnosti oslovit zcela nové zákaznické skupiny a posunout vnímání značky na vyšší úroveň.

„Auto se stane vaším druhým obývákem, prostorem pro relaxaci, práci i zábavu. Bude to kokon, ve kterém budete moci zpomalit ve světě, který se zrychluje,“ komentuje Zellmer. Škoda podle svého šéfa usiluje o autentický design a cílení na různé zákaznické segmenty, přičemž plánuje zachovat výraznou identitu.

Představení konceptu, o kterém automobilka mluví jako o elektrické octavii, bude velmi delikátní záležitostí. Právě Octavia je totiž nejdůležitějším modelem značky, za první letošní půlrok opět potvrdila pozici jedničky Škody, značka jich dodala téměř sto tisíc.

Předseda představenstva Škody Auto také nastiňuje, že během 5–10 let bude standardem autonomní řízení – zejména na dálnicích. Součástí vývoje je i zapojení umělé inteligence. Škoda chce, aby její vozy byly funkčním a zároveň emocionálním prostorem pro své uživatele. „V příštích pěti letech se odehraje více změn, než jsme pravděpodobně viděli za posledních sto let,“ říká Zellmer.

Ceny elektromobilů

Pokud jde o ekonomiku elektromobility, Zellmer upozorňuje, že klíčem ke srovnání nákladů cen se spalovacími vozy je snížení cen baterií pod 70 eur/kWh.

„Pokud se dostaneme na úroveň mezi 60 a 65 eury za kilowatthodinu, dosáhneme nákladové parity pro celý automobil, protože 40 % nákladů na automobil stále tvoří baterie. To je tedy hlavní faktor,“ vysvětluje.

„Elroq je nejen velmi úspěšný z hlediska prodeje, ale je to první vůz, který jsme uvedli na trh se srovnatelnou vstupní cenou jako jeho bratr se spalovacím motorem, tedy Karoq. To se ukázalo jako správná strategie. Nyní před námi jako výrobci stojí velký úkol, a to nejen cenová parita, ale také maržová parita, což znamená, že zisk na vůz Karoq a Elroq musí být stejný, pokud máme stejnou úroveň výbavy. Ještě nás čeká hodně práce, protože pouze marže nejsou stejné, ale pracujeme na tom. Musíme snížit náklady, hlavně náklady na baterie, a výzvy na tomto bojišti. S tím, že do budoucna jsem přesvědčen, že budoucnost je elektrická. Jsem přesvědčen, že to může znamenat elektrifikovaný pohon, ať už se jedná o mild-hybrid, plug-in hybrid nebo bateriový elektromobil. Jakákoli elektrifikace hnacího ústrojí pomáhá zvýšit účinnost,“ komentuje šéf Škody.

„Za pět až deset let budeme mít rozmanité portfolio pohonných jednotek. Všechny budou elektrifikované. Ale to neznamená, že v autě nebude žádný spalovací motor. Mohl by se používat jako prodlužovač dojezdu. Mohl by být použit jako plug-in hybrid,“ hledí do budoucnosti. A uvádí, že dnes se každý čtvrtý Kodiaq a každý čtvrtý Superb prodává jako plug-in hybrid.

„Jsem přesvědčen, že musíme najít i jiná řešení. Musíme otevřít diskusi a řízení, abychom se zabývali také alternativními palivy, jako jsou e-paliva nebo biopaliva. Proč to říkám? V roce 2035 budeme mít v Evropě 290 milionů automobilů. Dvě třetiny z nich budou mít stále spalovací motor. Tedy téměř 200 milionů aut. Nepřítelem je CO 2 . Není to technologie. Pokud je nepřítelem CO 2 , musíme najít způsob, jak také snížit CO 2 stopu těchto automobilů, kde alternativní paliva mohou být alternativou,“ dodává.

Dále upozorňuje na potřebu evropsky jednotné podpory infrastruktury, dotací a regulací, které by vedly k efektivnější a spravedlivější transformaci. „Máme rámec, který jasně definuje sankce za CO 2 , ale nemáme rámec, jak s těmito elektromobily zacházet z hlediska dotací, z hlediska, motivačních faktorů, z hlediska infrastruktury pro nabíjení elektřiny, cen elektřiny a tak dále a tak dále. Je tedy třeba celoevropské iniciativy, která by zajistila, že budeme moci být také celoevropsky kompatibilní.“

Podle Zellmera je Škoda úspěšná i díky silnému ekonomickému zázemí v České republice, které umožňuje konkurenceschopnou výrobu. Změna vlády by podle něj neměla ohrozit stabilitu firmy, pokud bude zachována konstruktivní spolupráce, která byla v minulosti běžná.

Na adresu rostoucí konkurence čínských značek Zellmer reaguje s respektem, ale i s důvěrou v sílu evropských výrobců. „Konkurence nás nutí být lepšími. Výhodou koncernu Volkswagen je rozsah, sdílené technologie a zároveň důraz na jedinečnost každé značky.“

„Škoda vstupuje do druhé poloviny roku 2025 s jasným cílem: pokračovat v ziskovém růstu, posilovat svou roli v elektromobilitě a nadále investovat do technologií, které formují budoucnost mobility,“ shrnuje Klaus Zellmer. Rok 2025 je pro značku jubilejní – 130 let od jejího založení – a podle slov jejího šéfa to není důvod k bilancování, ale k pohledu do budoucna.