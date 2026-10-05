Kníže Jiří Lobkowicz se v 70 letech potřetí oženil, ukázal manželku Kateřinu

„S radostí a láskou představuji Kateřinu, ženu, se kterou sdílím svůj život a která se stala mou manželkou. Vítám ji v knížecí rodině Lobkowiczů. Nejen jako nositelku našeho jména, ale především jako člověka, se kterým chci sdílet budoucnost, radosti i odpovědnost, které k našemu rodinnému příběhu patří. Vítej v rodině, Kateřino,“ napsal kníže Lobkowicz na Facebooku k fotkám se svou třetí manželkou.
Svatba se uskutečnila na mělnickém zámku, který je s rodem Lobkowiczů po generace spojený. O samotném obřadu ani o nové paní Lobkowiczové zatím nejsou známé bližší podrobnosti.
Jiří Jan Lobkowicz se narodil 23. dubna 1956 v Curychu. Pochází z mělnicko-hořínské větve šlechtického rodu Lobkowiczů, která vznikla z linie druhorozeného syna. Je vlastníkem mělnického panství a zámku Mělník, o který se dlouhodobě stará. Součástí jeho působení je také místní vinařství, které řídí.
Nynější manželství je pro něj již třetím. Poprvé se oženil v roce 1988 se Švýcarkou Bettinou Egli. Manželství trvalo do roku 2011 a zůstalo bezdětné. O rok později si vzal operní pěvkyni Zdenku Belas. Společně mají dva syny, Roberta Christiana a Jakoba Alexandra. Jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2021.
V minulosti byl Lobkowicz bulvárem spojován také s herečkou Kateřinou Brožovou. Jejich údajný vztah se ovšem v médiích objevoval především ve formě spekulací a oba podle dřívějších zpráv jakýkoli románek odmítali.