Jak se vyhnout novoroční kocovině? Projděte si tipy expertů

Velmi záleží nejen na tom, kolik alkoholu během večera vypijete a jak jej budete kombinovat, ale i na jeho kvalitě. Svou roli hraje i vaše aktuální psychické rozpoložení - a stres z toho, jestli se silvestr povede, s ním může pěkně zamíchat.
„Povinnost“ opít se
„Každá výjimečná událost v sobě potenciálně skrývá určité riziko. Silvestr narušuje naše obvyklé zvyklosti, které nás chrání, a přináší silný sociální rituál plný hlubokých symbolů, které fungují bez ohledu na to, co si o nich myslíme. Proto je tak snadné podlehnout atmosféře a odhodit zábrany,“ vysvětluje profesor Michal Miovský z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. K uvolnění zábran patří pochopitelně alkohol a často také pocit, že pořádně se opít je téměř „povinnost“, ke které nás tlačí okolí.
"Bezpečná dávka alkoholu"
Reakce na konzumaci alkoholu jsou velmi individuální. Záleží na pohlaví, věku, hmotnosti, ale i na tom, zda je člověk sytý, či nikoliv. Obecně platí, že ženy zvládají velké množství alkoholu hůře a také se rychleji opijí. Složitou situaci mají také ti, kteří užívají léky jako analgetika, některé druhy antidepresiv nebo antibiotika. U mnoha léků je kombinace s alkoholem dokonce zakázána úplně.
Velmi důležité je, v jaké náladě večer začínáte. Pokud jste naštvaní, vyčerpaní nebo u vás převládají pocity smutku a beznaděje, je výrazně pravděpodobnější, že to s alkoholem přeženete, a navíc se budete cítit ještě hůře. „Alkohol patří k nejsilnějším depresogenním látkám. To znamená, že zhoršuje a také často způsobuje depresivní a úzkostné stavy,“ upozorňuje Petr Hrubeš z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zapíjet pocity smutku a nostalgie spojené s koncem roku je tak velmi riskantní.
Naopak když se cítíte spokojení a trávíte silvestrovský večer v příjemné společnosti, je podle odborníků větší šance na to, že alkohol na vás bude působit lépe a vyhnete se nepříjemným stavům mysli. „Nejlepší je setrvat na takové úrovni pití, která způsobuje mírné zlepšení nálady a člověk se cítí povzbuzený, ale přitom má nad situací i nad sebou přiměřenou kontrolu,“ dodává profesor Miovský.
Sytý, ale ne přejedený
Svou roli samozřejmě hraje, co během večera sníte a v jakém množství. „Pít nalačno je ,sebevražda‘,“ opakuje základní pravidlo Pavel Grégr, šéfbarman pražského cocktail & music baru Nebe. Ani „zaručené“ poučky typu „vyrovnej hladinku něčím mastným, třeba salámem a majonézovým salátem“ většinou nefungují. „Velmi tučné jídlo jen oddálí působení alkoholu na vaše tělo, ale od kocoviny vás nezachrání,“ dodává Grégr. Nepřiměřené množství jídla, a to jak tučného, tak sladkého, v nejrůznějších kombinacích, může s vyšším příjmem alkoholu mít na žaludek přesně opačné účinky. Jednoduše vám bude ráno ještě více špatně.
Každý panák zapít sklenicí vody
„Klíčové pro klidné zvládnutí situace je dostatečné množství vody během celého večera,“ doporučuje profesor Miovský. Alkohol organismus dehydruje, proto je dobré každý „panák“ nebo koktejl zapít sklenicí čisté vody. A dobré je dát si ještě jednu sklenici vody před spaním. Naopak káva stejně jako další nápoje s obsahem kofeinu organismus ještě více odvodňují a tím zhoršují zvládání nadměrného množství alkoholu.
„Typickou vánoční a silvestrovskou diagnózou je akutní žlučníkový záchvat způsobený divokými kombinacemi jídla a alkoholu, který může nastat i u zcela zdravých lidí,“ popisuje Radek Tomčík z Gastroenterologického oddělení II. interní kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V „lepším“ případě podle něj budou následovat „jen“ bolesti břicha, zvracení nebo průjem. „Pokud silné bolesti přetrvávají déle než 30 minut, nebo se dokonce stupňují, je namístě vyhledat lékařskou pomoc,“ dodává lékař.
Vhodnější je začít silvestrovský večer lehkou večeří, která bude obsahovat kvalitní bílkoviny a sacharidy, například v podobě libového masa s rýží, celozrnným pečivem nebo brambory, a během večera spíše uzobávat než se přejídat. Velmi důležité také je, kolik vody vypijete.
Jak (ne)míchat
Vlastní pravidla má také míchání alkoholu. Zcela bezpečné je držet se pouze jednoho alkoholického nápoje a nevypít ho příliš. Ale i při rozumném způsobu kombinování se dá kocovina přinejmenším omezit. „Existuje široký výběr různorodých míchaných koktejlů, kde se míchá skoro všechno se vším. Nesetkal jsem se s tím, že by se některý alkohol neměl míchat vůbec,“ uklidňuje Grégr.
Platí ovšem, že čím více různých míchaných drinků, tím hůře. Vhodnější podle něj jsou krátké drinky ve stylu martini a také čisté lihoviny, které nejsou dobarvované ani doslazované, a tak po nich může být kocovina menší. Ale opět to neplatí absolutně - záleží na tom, jak právě váš žaludek bude konkrétní kombinaci alkoholu snášet.
„Velký vliv má kvalita alkoholu. Je velký rozdíl mezi nejlacinějším alkoholem a skutečně kvalitními originály,“ doporučuje adiktolog Miovský. Poměrně nebezpečné je míchat nejen pivo a víno, ale i sladké alkoholické nápoje s těmi hořkými, a to zejména ve větším množství. Naopak kombinace bílého vína s červeným a případně šampaňským je poměrně bez rizik. „O silvestrovské noci samozřejmě nesmí chybět šampaňské, tomu bych se rozhodně nevyhýbal,“ dodává barman. Šumivá vína je ale také lepší pít opatrněji, protože rychleji „stoupají do hlavy“.
Kdy ubrat plyn
Bez ohledu na to, kolik toho vypijete, pomáhá, když člověk vnímá signály vlastního těla a podle nich pak upravuje další konzumaci alkoholu. „Míchání nápojů má často za následek horší schopnost kontroly nad vlastní opilostí. Člověk tak ztrácí přehled o tom, co vlastně vypil a kolik toho bylo,“ popisuje profesor Miovský.
Pokud cítíte, že přestáváte být dobře naladění, naopak jste skleslí, naštvaní a zcela ztrácíte zábrany, je namístě zpomalit. „Nejvážnější signály jsou biologické - výrazné narušení orientace, neschopnost udržet rovnováhu na nohou a podobně -, ty jasně ukazují na to, že je množství alkoholu v těle příliš vysoké a je namístě ubrat plyn,“ radí adiktolog.