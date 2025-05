Málokterý den v historii slavíme s takovou pietou jako 8. květen 1945 a žádné jiné výročí neprovázejí tak velkolepé oslavy. Ačkoli by upálení mistra Jana Husa mohla být zajímavá rekonstrukce, pozornost milovníků dějin i vojenské historie se raději upíná k barikádám Pražského povstání nebo ke Konvoji svobody, co pravidelně vjíždí do Plzně.

Druhá světová válka zkrátka stále fascinuje, inspiruje, ale i varuje. 80. výročí jejího konce proto nespočívá jen v kladení věnců, ale jde především o vzpomínku na padlé obránce, jejich statečnost i odhodlání. Právě oběti celé války nesmí být zapomenuty, aby se válečné události již neopakovaly.

Oslavy výročí v Česku

„Chceme důstojně připomenout osmdesáté výročí konce druhé světové války v Evropě, představit Pražanům a návštěvníkům hlavního města boje v ulicích Prahy a především vzpomenout na ty, kteří se vzepřeli nacistické tyranii,“ uvedl Ondřej Kubín, starosta Prahy 4. Právě zde se odehraje nejrozsáhlejší rekonstrukce revolučních bojů, a to přímo v nuselských ulicích, kde probíhaly.

Akce Barikáda 2025 začne 8. května v 8 hodin ráno a vyvrcholí kolem 15. hodiny bitvou o barikádu v ulici Na Paloučku. Součástí připomínek konce druhé světové války v Praze jsou kromě dobových rekonstrukcí také pietní akty u památníků padlých, kterých je po Praze 4 více než dost. Během procházky Nuslemi jdete v každé ulici po stopách válečné historie.

Každoroční slavnostní ceremoniály zde i v jiných městských částech jsou obvykle soustředěny především na oběti z řad českých povstalců a civilistů. Centrem rekonstrukce jsou spíš události Pražského povstání než samotné osvobození Rudou armádou, k čemuž jistě přispěl i poválečný vývoj v Československu. Například v roce 2005 vévodila oslavám v Praze inscenovaná bitva o Rozhlas.

Convoy of Liberty. Slavnosti svobody v Plzni

Slavnosti svobody a Convoy of Liberty 2025

Naproti tomu osvobození západní části republiky americkou armádou se v Plzni slaví se vší parádou, letos od 2. do 6. května. Součástí Slavností svobody je pak i tak zvaný. Konvoj svobody, kterého se letos zúčastní až 350 vojenských vozidel včetně tří tanků Sherman, pěší vojáci a letadla. Convoy of Liberty vyjede v neděli 4. května v 11 hodin dopoledne a vydá se po trase Suklovou ulicí, Klatovskou třídou až na náměstí Republiky.

Kdy oficiálně skončila II. světová válka?

Válku nikdy není možné ukončit jediným podpisem. Vždy je výsledkem mnoha událostí. Dopady druhé světové války na celý svět se táhly ještě dlouho. Stejně jako trauma, které si neslo několik válečných generací.

II. světovou válku ohraničuje datum jejího vyhlášení 1. září 1939 a kapitulace Německa, která byla podepsána v noci ze 7. na 8. května 1945 ve štábu amerického generála a pozdějšího prezidenta Dwighta D. Eisenhowera v Remeši, a to za účasti německého generála Alfreda Jodla a ruského generála Ivana Susloparova. Oficiálně nabyla účinnosti ten den úderem jedenácté hodiny večerní a jedné minuty.

Kde se slaví konec války 8. května a proč v Rusku až 9. května?

8. květen uznává jako Den vítězství většina západních a středoevropských zemí. Naproti tomu země bývalého Sovětského svazu oslavují až o den později, tedy 9. května. Jedním z důvodů může být časový posun. 8. května 23:01 SEČ bylo v Moskvě vlastně už 9. května a ani české hodinky, které si naši osvoboditelé přivezli domů na památku, nemohly na této skutečnosti nic změnit.

Ještě častěji je jako důvod zmiňováno prodloužení jednání a fakt, že Stalin kapitulaci v americkém generálním štábu neuznával, dokud druhý den neproběhla v Berlíně za účasti nejvyššího sovětského velení. V Československu se slavil 9. květen jako konec války do roku 1991.

Ve kterých státech se slaví 8. květen: Státní svátek: Česká republika, Slovensko, Francie, Norsko

Významný den: Polsko, Německo, Velká Británie, Spojené státy americké, Španělsko, Portugalsko, Lucembursko, Ukrajina (9. 5. se slavilo do května 2023 )

(9. 5. se slavilo do května 2023 ) Estonsko, Litva a Lotyšsko si od roku 1995 připomínají 8. květen (do té doby 9. 5.), nicméně část populace ho vnímá spíš jako začátek sovětské okupace a oslavy odmítá. Ze stejného důvodu se 8. květen neslaví ani v Maďarsku. Kde se slaví 9. květen: Rusko a další země bývalého SSSR: Bělorusko, Kazachstán, Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán. Další země a oslavy Dne osvobození: 25. dubna: Itálie

5. května: Dánsko, Nizozemsko

Pražské povstání

Kdy doopravdy skončila II. světová válka?

Průběh Pražského povstání 4. května – odstraňování německých nápisů a vyvěšování českých vlajek

– odstraňování německých nápisů a vyvěšování českých vlajek 5. května – ČNR vydává prohlášení o konci Protektorátu a přebírá moc, vypukne povstání

– ČNR vydává prohlášení o konci Protektorátu a přebírá moc, vypukne povstání 5. května v poledne – začíná boj o Český rozhlas

– začíná boj o Český rozhlas v noci na 6. května – stavění barikád

– stavění barikád 7. května – nejtěžší boje

– nejtěžší boje 8. května – největší německý útok, vyhlášení kapitulace Německa

– největší německý útok, vyhlášení kapitulace Německa 9. května – přijíždí do Prahy první ruské tanky

Druhý světový válečný konflikt byl tedy oficiálně ukončen kapitulací Německa 8. května ve 23:01 středoevropského času. Francie byla osvobozena spojeneckými armádami už před koncem roku 1944 a 8. května byla svobodná i města na západě Čech.

V Praze tou dobou vrcholilo Pražské povstání. Zatímco američtí vojáci stáli v Plzni s rozkazem nepostupovat na Prahu, z východu se blížila Rudá armáda, která již 26. dubna porazila okupační síly v Brně, 30. dubna v Ostravě. Do Prahy vstoupili rudoarmějci 9. května, do Pardubic například až 10. května. Němce navíc přemohli sami pardubičtí povstalci. Poslední krvavý konflikt války se pak odehrál 9. – 11. května na Příbramsku, než se 12. května vzdal i fanatický německý generál Carl Friedrich Graf von Pückler-Burghase.

Květnem však válka ještě zdaleka neskončila… Rozhodně ne pro řadu ozbrojených werwolfů, kteří se pohybovali po lesích, a už vůbec ne pro německé obyvatele, protože tentokrát to byly jejich osudy, které se daly mnohdy do velmi tragického pohybu. O život navíc stále bojovali mnozí vězni již osvobozených koncentračních táborů, například v Terezínské pevnosti, kterou postihla tyfová epidemie.

Archivní snímek z 8. srpna 1945 z Hirošimy.

Kapitulace Japonska

Zatímco Němci už se dávno vzdali, japonští spojenci své touhy po světové nadvládě dlouho nechtěli opustit. Druhou světovou válku tak definitivně ukončila až japonská kapitulace vyhlášená 15. srpna a podepsaná 2. září 1945 po fatálních atomových útocích na japonská města Hirošima a Nagasaki.

Víte, že na ukončení války měl podíl i voják českého původu? Byl totiž operátorem radaru na palubě letadla, které svrhlo atomovou bombu na Hirošimu.

Dá se tedy říci, že konec války probíhal od června 1944, kdy se Spojenci vylodili v Normandii a kdy Rusové začali neúprosně postupovat směrem k Berlínu, až konce války v Tichomoří. Křehce vydobytý mír však dlouho netrval. Síly, které se dříve spojily proti nacismu, se brzy postavily proti sobě navzájem.

Projev Adolfa Hitlera v říšském sněmu 1. září roku 1939.

Kdy a proč začala druhá světová válka?

Ještě než začala válka... V případě druhé světové války je za datum začátku označováno 1. září 1939, tedy den, kdy bylo Německem napadeno Polsko. Krátce nato mu Francie a Anglie vyhlásily válku. Tomu však předcházela řada událostí: 23. srpna 1939 – pakt Molotov-Ribbentrop o německo-sovětském neútočení

– pakt Molotov-Ribbentrop o německo-sovětském neútočení 15. března 1939 – obsazení Československa

– obsazení Československa 29. září 1938 – Mnichovská dohoda a připojení části ČSR ke Třetí říši

– Mnichovská dohoda a připojení části ČSR ke Třetí říši 12. března 1938 – Anšlus Rakouska

– Anšlus Rakouska Dále vítězství NSDAP ve volbách (1932) a postupné uchvácení moci, ke kterému přispěla i hospodářská krize a válečné restrikce po skončení první světové války.

Popsat průběh války není možné v krátkosti. Vznikly desítky dokumentů, stovky, možná tisíce historických knih a studií, které mapují politické pozadí, důsledky, průběhy bitev, a dokonce jednotlivé osudy. Trvale zasáhla do života nejen lidí, kteří ji zažili, ale také následujících generací. Vyvolala otázky, které zůstaly nezodpovězeny, rány, které se zatím nezacelily. Zejména proto, že se netýkala jen válčících armád, ale boj se svým strachem a svědomím i boj o život museli svádět také lidé ve svých domovech, v ulicích, ve věznicích i v táborech.

A tak jako válka nekončí kapitulací, ani nezačíná v okamžiku, kdy jedna mocnost překročí hranice jiné země. Vždy tomu předcházejí historická traumata, boje o politickou moc, dva (nebo i více) protichůdných názorů, které nakonec mohou vést k tragédii světového významu.