Kondenzační stopy vznikají dvěma způsoby. Nejčastěji je způsobují saze uvolňované z motorů letadel. Jejich mikroskopické částice slouží jako jádra, okolo nichž se tvoří drobné krystaly ledu. Ze země vypadají jako známé bílé čáry. Stejný efekt občas odstartují i jen prudké změny tlaku vzduchu za křídly strojů. Jestli se stopy objeví a jak dlouho vydrží, záleží na konkrétních podmínkách v dané výšce.
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Bílé čáry působí neškodně. Mnoha lidem se dokonce líbí. Ve velkém měřítku však urychlují oteplování Země.
Povrch naší planety totiž vyzařuje množství tepelného záření. Za běžných okolností se neškodně uvolňuje do kosmického prostoru. Stopy ho však absorbují a následně vyzáří zpět.
Během dne fungují i obráceně. Vyzařují sluneční záření zpátky do vesmíru. Teplo ze zemského povrchu však kondenzační stopy vězní ve dne i v noci. Celkový výsledek je proto oteplení.
Stopy způsobují až třetinu klimatických dopadů letectví. Jejich vzniku se přitom dá bránit. Stačí nasměrovat letadla do vrstev vzduchu, v nichž nehrozí. Přesně o to má jít v pokusu Operace Modré nebe.
Řídící letového provozu v něm budou měnit výšku dopravních letounů nad severním Atlantikem. V této oblasti vzniká zhruba pět procent kondenzačních stop světa. Nejvíc jich letadla za sebou nechávají během čtyř měsíců od listopadu do února.
Ve stejném období má proběhnout i experiment. Bude mít dvě opakování. První začne už letos na podzim, druhé příští rok ve stejnou dobu. Každý běh má zahrnovat přibližně dvacet až čtyřicet testovacích dnů.
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Pokus by měl ovlivnit asi deset tisíc letů. Změny letové hladiny povedou k mírnému zvýšení spotřeby paliva. Odhady se pohybují ve stovkách kilogramů na jedno letadlo.
Znamená to i větší uvolňování oxidu uhličitého. Množství stop se však v případě úspěchu sníží o padesát až šedesát procent. Celkový dopad má být z klimatického hlediska příznivý.
Na pokusu spolupracuje britská pobočka Googlu s organizací NATS Holding řídící letový provoz, Cambridgeskou univerzitou, londýnskou Imperial College. Zapojí se i obdoba našeho Hydrometeorologického ústavu ve Spojeném království, Met Office, a nezisková organizace Contrails.org zabývající se výzkumem stop.