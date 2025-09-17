Výstava nese název České korunovační klenoty: Poklad v temnotě. Návštěvníci se mohou těšit například na příběh o přísně utajovaném převozu insignií na Slovensko v roce 1938 i jejich urychleném návratu zpět do Prahy. Lidé uvidí i fotografie z doby, kdy měl část klíčů od Korunní komory v držení zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nebo nákres komory, v níž byly klenoty zazděny v době hrozby leteckého bombardování Prahy.
Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků nečekaně chyběl
Kdy budou vystaveny korunovační klenoty ?
Svatováclavská koruna, jablko a žezlo budou k vidění od čtvrtka 18. do pondělí 29. září ve Vladislavském sále.
Veřejnosti se výstava otevře ve čtvrtek 18. září v devět hodin ráno. Naposledy si zájemci mohou klenoty prohlédnout v pondělí 29. září, než budou klenoty navráceny zpět do Korunní komory katedrály svatého Víta.
Vstup na výstavu je zdarma. Otevřeno je vždy od devíti do sedmnácti hodin.
Padesát let s korunou. Rod Beldových se padesát let stará o české korunovační klenoty
Návštěvníci mohou přicházet na výstavu z Hradčanského náměstí brankou do Jižních zahrad a pokračovat přes Býčí schodiště až na III. nádvoří do Starého královského paláce. Na trase jsou k dispozici toalety, drobné občerstvení i šatna.
Výstava
Kde? ve Vladislavském sále Pražského hradu
Lidé na invalidním vozíku (při prokázání se platným průkazem ZTP či ZTP/P, s jednou osobou doprovodu) se na výstavu dostanou přímo ze III. nádvoří.
Z čeho se skládají české korunovační klenoty?
České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou.
Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident
Kde jsou korunovační klenoty uloženy?
Klenoty jsou uloženy v Korunní komoře chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Její vstupní dveře v kapli svatého Václava mají sedm zámků. Při zvláštních příležitostech jsou klenoty z komory vyzvednuty.
Trvalé vystavení korunovačních klenotů v nedohlednu. Vykročili jsme k němu, ale jen o malý kousek
Kdo vlastní klíče od Korunní komory?
Klíče od komory s korunovačními klenoty mají: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a primátor Prahy.
Kdo nechal zhotovit korunovační klenoty?
Svatováclavskou korunu nechal vyrobit Karel IV. v roce 1346. Naposledy byla použita ke svému účelu při korunovaci Ferdinanda V. v roce 1836.
Královské jablko bylo zhotoveno v roce 1527 pro krále Ferdinanda I. Habsburského a žezlo vyrobil o šest let později rovněž pro tohoto panovníka augsburský zlatník Hans Haller.
Záhada svatováclavské koruny: uvnitř je dutina s neznámým obsahem. Chceme zachovat tajemství, říká výzkumník
Kolik drahokamů zdobí svatováclavskou korunu?
Svatováclavská koruna je zhotovena ze zlata a obsahuje 96 drahokamů velkých rozměrů, většinou velmi vzácných. Do koruny byly doplňovány po celou dobu života Karla IV. tak, jak je císař postupně získával. Rozmístění drahokamů má hlubokou symboliku, kterou dnes podle odborníků už nelze zcela přesně rozklíčovat.