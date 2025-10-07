Největší výstava za dvacet let
Výstava je k vidění do 23. října v Zrcadlové kapli a Galerii Klementinum. „Je to naše největší výstava takřka po dvaceti letech, od roku 2007 a výstavy Kodexu Gigas. Kosmas představuje význačnou postavu tuzemských dějin. Její příprava trvala dva roky,“ zdůraznil Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny ČR.
Vzácné rukopisy
Kosmova kronika
Zatímco v Zrcadlové kapli jsou vystaveny téměř všechny dochované rukopisy Kosmovy kroniky, včetně vzácného Lipského rukopisu s jediným dochovaným vyobrazením autora, Galerie Klementinum nabízí pohled na Kosmův odkaz – jak jeho dílo ovlivnilo české dějepisectví a kulturní paměť.
„Kosmova kronika není jen základním pramenem našich dějin, ale i klíčovým textem, který pomáhal formovat českou národní identitu. Jako učitel dějepisu dobře vím, jak silný dopad mohou mít taková díla na studenty. Otevírají jim porozumění minulosti a zároveň vztah k vlastní zemi,“ komentuje ministr kultury Martin Baxa.
Nutná rezervace
K návštěvě Zrcadlové kaple je nutné si předem rezervovat termín, doba prohlídky je omezena na 30 lidí a 30 minut. Vstupenky na volné termíny si lze pořídit například na portálu Goout anebo přímo na místě v Klementinu. Volné vstupenky na požadovaný termín při zakoupení na místě ale nelze garantovat.
Expozici nejcennějších rukopisů provází výstavy v Galerii a Výstavní chodbě Klementina. Návštěvníci zde mají možnost i pohovořit s virtuálním kronikářem Kosmou.
Život kronikáře
Kosmas se narodil zřejmě roku 1045 do kněžské rodiny v době panování knížete Břetislava I., kterému dal přezdívku Český Achilles.
Kosmas byl mimořádně vzdělaný, mladá léta strávil na studiích v Lutychu. Domů se vrátil v 90. letech 11. století a zaznamenával příběhy českých vládců a elit po jejich boku, válečná tažení, ale i rozbouřené živly, deroucí se pražskou aglomerací. Kroniku Kosmas vedl až do roku 1125, za jeho poslední větu kdosi doplnil stručnou připomínku, že autor zesnul 21. října.