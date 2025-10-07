900 let od smrti Kosmy. Klementinum připomíná kronikáře, který napsal první dějiny Čech

Rok 2025 připomíná devět set let od úmrtí kronikáře Kosmy, autora Kroniky Čechů. Dílo, které položilo základy českého dějepisectví, dodnes patří mezi nejcennější prameny středověké Evropy. Národní knihovna proto připravila velkou výstavu v Klementinu, jež ukazuje středověkého intelektuála v celé jeho šíři jako historika, vypravěče a tvůrce kulturní paměti.

Vyobrazení Kosmy z Lipského rukopisu | foto: archiv

Největší výstava za dvacet let

Výstava je k vidění do 23. října v Zrcadlové kapli a Galerii Klementinum. „Je to naše největší výstava takřka po dvaceti letech, od roku 2007 a výstavy Kodexu Gigas. Kosmas představuje význačnou postavu tuzemských dějin. Její příprava trvala dva roky,“ zdůraznil Tomáš Foltýn, generální ředitel Národní knihovny ČR.

Vzácné rukopisy

Kosmova kronika

  • Mimořádně důležitý a rozsáhlý pramen k poznání dějin Čech z doby jejich formování v raném středověku.
  • Ovlivňovala všechny pozdější kronikáře, pro něž představovala hlavní zdroj poznání dějin.
  • Původní text díla se sice nedochoval, experti ale znají obsah patnácti středověkých opisů Kosmovy kroniky.
  • V Zrcadlové kapli jsou shromážděny rukopisné opisy, které byly rozptýleny v osmi významných knihovnách nejen po střední Evropě.

Zatímco v Zrcadlové kapli jsou vystaveny téměř všechny dochované rukopisy Kosmovy kroniky, včetně vzácného Lipského rukopisu s jediným dochovaným vyobrazením autora, Galerie Klementinum nabízí pohled na Kosmův odkaz – jak jeho dílo ovlivnilo české dějepisectví a kulturní paměť.

„Kosmova kronika není jen základním pramenem našich dějin, ale i klíčovým textem, který pomáhal formovat českou národní identitu. Jako učitel dějepisu dobře vím, jak silný dopad mohou mít taková díla na studenty. Otevírají jim porozumění minulosti a zároveň vztah k vlastní zemi,“ komentuje ministr kultury Martin Baxa.

Vyobrazení Kosmy z Lipského rukopisu

Nutná rezervace

K návštěvě Zrcadlové kaple je nutné si předem rezervovat termín, doba prohlídky je omezena na 30 lidí a 30 minut. Vstupenky na volné termíny si lze pořídit například na portálu Goout anebo přímo na místě v Klementinu. Volné vstupenky na požadovaný termín při zakoupení na místě ale nelze garantovat.

Kopii Ďáblovy bible pro velký zájem vystavují v Českém Dubu

Expozici nejcennějších rukopisů provází výstavy v Galerii a Výstavní chodbě Klementina. Návštěvníci zde mají možnost i pohovořit s virtuálním kronikářem Kosmou.

Život kronikáře

Kosmas se narodil zřejmě roku 1045 do kněžské rodiny v době panování knížete Břetislava I., kterému dal přezdívku Český Achilles.

Po půlstoletí je v Praze vystavena nejvzácnější česká kniha

Kosmas byl mimořádně vzdělaný, mladá léta strávil na studiích v Lutychu. Domů se vrátil v 90. letech 11. století a zaznamenával příběhy českých vládců a elit po jejich boku, válečná tažení, ale i rozbouřené živly, deroucí se pražskou aglomerací. Kroniku Kosmas vedl až do roku 1125, za jeho poslední větu kdosi doplnil stručnou připomínku, že autor zesnul 21. října.

