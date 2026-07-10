Harry navštěvuje Británii jen jednou až dvakrát ročně, protože se s otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, veřejně nepohodli.
Princ a jeho manželka se v roce 2020 vzdali královských povinností a nyní žijí ve Spojených státech. Karel přijal svého syna a jeho manželku poprvé po několika letech. Setkání se podle médií odehrálo v Highgrove House, venkovském sídle západně od Londýna.
Harryho děti, sedmiletý Archie a pětiletá Lilibet, byly ve Spojeném království naposledy v roce 2022.
Princ Harry je nyní v Británii na několikadenní návštěvě, jejímž hlavním programem jsou charitativní a společenské akce. Tento týden spolu s dalšími šesti celebritami prohrál v Londýně soudní spor s vydavatelem deníku Daily Mail a Mail on Sunday kvůli údajnému nezákonnému získávání osobních informací.
Před pondělním příjezdem do Británie se zdálo, že je Harry s Buckinghamským palácem rozhádaný tentokrát kvůli zmatkům kolem ubytování a bezpečnostním opatřením.
Britské bulvární listy a zpravodajské relace se tento týden hemžily spekulacemi o tom, zda Meghan Harryho na návštěvě v Británii doprovodí. A hlavně zda přiletí i jejich dvě děti, aby se konečně mohly seznámit s dědečkem, králem Karlem.