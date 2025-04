Karel III. s chotí oslavili porcelánovou svatbu. Britové Camillu nenáviděli

Při příchodu do italského parlamentu v Římě, kde měl král Karel III. přednést historický projev, Camilla upoutala pozornost outfitem, který měla na sobě při jejich civilním sňatku ve windsorské radnici 9. dubna 2005. Model, původně z dílny Anny Valentine, byl nově upraven výšivkou od Beth Somerville.

Při návštěvě školy u příležitosti 80. výročí Britské rady, kde královna hovořila o podpoře čtení a tvořivého psaní, byla v dobré náladě a otevřeně hovořila o svém manželství.

„Dvacet let, kdo by tomu věřil, že je to už dvacet let?“ usmála se. Na otázku, jaké je tajemství jejich dlouholetého vztahu, odpověděla: „Jaké je tajemství? Nevím… no… asi je to vlastně přátelství. Smějeme se stejným věcem, žijeme si život po svém. Myslím, že toto (státnické povinnosti) zabere většinu času… Neustále jsme každý jinde, jako lodě, co se míjejí v noci. Profrčíme kolem sebe. Ale dnes odpoledne máme konečně trochu času dohnat, co jsme nestihli.“

Královna prozradila, že pro Karla III. chystá romantické překvapení, až se večer vrátí do vily Wolonsky, rezidence britského velvyslance v Římě, kde jsou ubytovaní. „Ne, dárky nebo přání jsme si ještě nevyměnili. Uděláme to, až se vrátíme. Jinak by to bylo všechno moc narychlo, člověk by neměl čas nic říct. Myslím, že na konci dne možná sáhneme do kapes a něco vytáhneme. Ach ano, něco mám. Je to porcelán,“ prozradila s narážkou na výročí porcelánové svatby.

Na otázku, zda by dárkem pro Karla III. nemohl být i den volna uprostřed léčby rakoviny, se jen rozesmála. „Tak na to zapomeňte! Bylo by hezké mít volný den a někam vyrazit, ale to se prostě nestane!“ prohlásila.

Princ Charles a Camilla Parker Bowlesová na oficiálním svatebním portrétu (Windsor, 9. dubna 2005)

Osm let po tragické smrti první manželky a matky jeho dětí princezny Diany se tehdejší následník britského trůnu princ Charles, nynější král Karel III., podruhé oženil. Svoji dlouholetou přítelkyni Camillu Parkerovou Bowlesovou si vzal 9. dubna 2005.

Protože byli oba rozvedení, což pro církev znamenalo překážku, konal se nejprve občanský obřad. Teprve poté se novomanželům dostalo v kapli na hradě Windsor i církevního požehnání. Charles s Camillou ale nejprve spolu s celým shromážděním odříkali povinnou modlitbu, v níž se káli za skutky, jichž se dopustili během svého vztahu. Ten totiž udržovali i za svých předchozích manželství.

Ne všichni Britové byli jejich sňatkem nadšeni. Mnozí projevovali názor, že Camilla rozbila princovo manželství s první ženou - lady Dianou. Ta tragicky zahynula při automobilové nehodě v Paříži v roce 1997, zhruba rok poté, co se s Charlesem rozvedla.

Princezna Diana a princ Charles ve svatební den na balkonu Buckinghamského paláce (Londýn, 29. června 1981)

Proslulá romance následníka britského trůnu s dcerou válečného hrdiny začala údajně v roce 1970 v jednom královském parku. „Moje prababička byla milenkou vašeho pradědečka, co vy na to?“ zeptala se prý Camilla Charlese při hře póla. Jejich vztah však tehdy ukončily Charlesovy vojenské povinnosti.

Když se princ po půlroce služby na moři vrátil, byla Camilla již provdaná za armádního důstojníka Andrewa Parkera Bowlese. Nadále však zůstávala důvěrnou Charlesovou přítelkyní. On šel za kmotra jejímu synovi Thomasovi, ona mu údajně pomohla najít vhodnou manželku - lady Dianu Spencerovou.

Po jejich svatbě v roce 1981 však blízkost Charlese a Camilly působila ve svazku velké napětí. Na veřejnost pronikly jejich intimní vzkazy či Dianino televizní prohlášení „byli jsme v tom manželství tři“. Reakce veřejnosti byla silná a Camilla musela čelit projevům hněvu i na ulici. V roce 1994 Charles oficiálně přiznal cizoložství v televizním rozhovoru a o dva roky později se s Dianou rozvedli. Camilla se s prvním manželem rozvedla v roce 1995.